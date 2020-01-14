'Afkule Manastırı' manzarasıyla ilgi görüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denizden yaklaşık 400 metre yükseklikteki Afkule Manastırı, manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kayaköy Mahallesi'ndeki manastırın 5 ya da 6. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapanların en fazla tercih ettiği rotalar arasında yer alan manastıra ulaşan yol, endemik bitkileri, yaban hayatı ve yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor. Çam ormanları arasındaki 1 kilometrelik patikadan yürüyerek manastıra ulaşan ziyaretçileri burada eşsiz bir manzara karşılıyor.

Afkule Manastırı, denize bakan konumuyla ziyaretçilerini etkileyici bir yolculuğa çıkartıyor. Manastırı gezenler, yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz bir tabloyu andıran manzarayı izlemenin mutluluğunu yaşıyor.



Gözde yerlerin başında geliyor



Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, , ilçenin doğal güzelliğinin yanı sıra önemli bir tarihi mirasa sahip olduğunu söyledi. İlçede birçok sit alanı bulunduğuna değinen Şahiner, şöyle devam etti: "Bunların biri de Kayaköy ve burada 2 kilise, 760 ev ile 4 şapel bulunuyor. Kayaköy'e en yakın Gemiler Adası'nda da 5 kilise yer alıyor. Afkule Manastırı da önemli bir tarihi alanımız. Tarihi yapıların ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar davam ediyor. Restorasyon yapılmadığı halde Afkule ve Gemiler Adası'ndaki kiliseler gözde yerlerinin başında geliyor."

Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Yıldırım Beyazıt Umurtağ, manastırın asırlar önce bir keşişin 10 metrekarelik kayayı oymasıyla inşa edildiğinin bilindiğini aktardı.

Bölgenin, tarih ve doğasıyla dünyanın en güzel yerlerinden olduğunu ifade eden Umurtağ, "Tarihi kalıntılar açısından çok zengin bir bölgedeyiz ama hiçbirine tam anlamıyla sahip çıkamıyoruz. Afkule Manastırı'nı Sümela Manastırı'nın küçük bir minyatürüne benzetiyorum. Manastıra girişten sonra dik merdivenlerle üst kata çıkılıyor. Manastırın ikinci katından havanın açık olduğu zamanlarda Rodos Adası görülebiliyor. Eşsiz bir manzarası var." diye konuştu.

"Afkule Manastırı çok fantastik bir yer"



Tatil için 12 yıldır tercih ettiği Fethiye'ye iki yıl önce yerleşen Gallerli Tony Wilkins (62), İngiltere'de yaz yürüyüş eğitimlerimi tamamlamış bir dağcı olduğunu söyledi.

Türkiye'de sadece Fethiye bölgesinde değil, Kaçkar Dağları, Kapadokya gibi farklı yerlerde yürüyüş yaptığını belirten Wilkins, "Türkiye'yi çok seviyorum. Yurt dışında sürekli buraların tanıtımını yapmak için mücadele ediyorum. Afkule Manastırı çok fantastik bir yer. Manastıra ilk kez geldim. Tarihin böyle noktalarda, deniz manzarasında olması etkileyici." dedi.