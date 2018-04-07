Adnan Koç'un avukatından açıklama
Geçtiğimiz gün, Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama" suçundan yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verilmişti.
Ünlü oyuncu Adnan Koç’un avukatı Yılmaz Aboşoğlu, bir basın açıklaması yaptı:
Oyuncu ve ses sanatçısı olan müvekkil; Adnan Koç’un uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı tutuklandığı yönünde 23.03.2018 gününden beri yazılı ve görsel basında bir takım haberler yayınlanmaktadır.
Müvekkil Adnan Koç ve kardeşleri, işyerlerinde arama yapmak isteyen polis memurlarıyla girmiş oldukları münakaşa ve sonrasında karşılıklı kavga neticesinde, mağdur oldukları eylemde göz altına alınmış olup; çıkarıldıkları mahkemece görevli memura mukavemet, kişiyi hürriyetten yoksun kılma ve polis silahının zorla alınmasından dolayı GASP suçundan tutuklanmışlardır.
Yazılı ve görsel basında, sosyal medya hesaplarında bahsedildiği gibi; Uyuşturucu kullanmak veya ticareti yapmak eyleminden dolayı herhangi bir tutukluluk söz konusu değildir.
Saygıyla bilgilerinize duyurulur.
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