MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriAdil Akbaşoğlu’ndan Noel Konseri
GeriKeyif Adil Akbaşoğlu’ndan Noel Konseri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 30.12.2019 - 13:46,Son Güncelleme:/

Adil Akbaşoğlu’ndan Noel Konseri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adil Akbaşoğlu’ndan Noel Konseri

Yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu Nişantaşı Divine Jazz Clup’da Noel şarkıları söyledi...

Müzik otoriteleri tarafından İtalyan şarkıcı Domenico Modugno’ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu, Nişantaşı Divine Jazz Club’te sahne aldı. Usta sanatçı, Noel Konseri adlı gecede noel şarkıları söyledi.

 Atilla Özdemiroğlu, Modugno lakabını taktı

 Adil Akbaşoğlu, çocukluğundan itibaren sanatla içiçe. Çocukluğu Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nuri İyem, Mustafa Esirkuş, Mehmet Pesen gibi ressamlarla içiçe geçti.

İlkokulda Münir Ceyhan korosuna seçildi. Radyolarda çocuk saati konserleri verdi. Antonio Dumezich’ten gitar dersleri aldı.

İsmini bile müzikten aldığı Allegro Tour ile 98 senesinde Türkiye’nin en başarılı iş insanları arasında gösterildi. 99 depremi sonrasında 3 sene Türkiyeye turist akınının durması ile şirketi küçülterek

kendi kabuğuna geri çekilmek zorunda kaldı. Müziğe dönüşü bu kriz yıllarına rastlıyor.

Atilla Özdemiroğlu ona Modugno adını taktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle