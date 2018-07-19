Adı Aylin'e 1.5 milyon TL
Tuba Ünsal hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği Kürk Mantolu Madonna'nın ardından Ayşe Kulin'in Adı Aylin romanını tiyatro sahnesine taşımaya hazırlanıyor.
To Be House of Production adında bir yapım şirketi bulunan oyuncu, eser için kesenin ağzını açtı. Ünsal, bu hikayenin kurgusu ve prodüksiyonu için 1.5 milyon TL harcayacak. Kalabalık bir oyuncu kadrosunun yer alacağı Adı Aylin, yeni sezonda perde açacak ve yılda 20 kez seyirciyle buluşacak.
Ünsal, sahne tasarımını İngiltere'de yaptırdığı projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bir kadın oyuncu ve yapımcı olarak Ayşe Kulin'in ölümsüz eseri Adı Aylin'in haklarını almanın mutluluğunu yaşıyorum. Türk seyircisinin beklentisinin karşılığını alacağı bir oyun olacak. Oyunumuz ayrıca Türkiye ile aynı anda Ortadoğu'da da sahnelenecek."
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