Adele boşanıyor
Ünlü şarkıcı Adele, sekiz yıldır birlikte olduğu, iki yıl önce evlendiği eşi Simon Konecki'ye boşanma davası açtı. 31 yaşındaki şarkıcı ile Konecki, beş aydır ayrı yaşıyorlardı.
2017 yılında evlenen çiftin altı yaşında Angelo adında bir oğlu bulunuyor.
140 milyon sterlinlik servetin sahibi olan Adele ile eşinin uzun süren boşanma sürecinde mal paylaşımı çekişmesinin etkili olduğu düşünülüyor.
Çiftin basın sözcüsü Adele ile Konecki'nin yollarını ayırmalarına rağmen oğulları Angelo'nun mutlu bir biçimde yürümesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
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