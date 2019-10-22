Adanış: Kutsal Kavga'dan ilk kareler
Feyz Film Prodüksiyon’un sahibi Şenel İlhan’dan çok konuşulacak proje... Yönetmenliğini, ‘Two Fingers Honey’ ile Arnavutluk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atmış yönetmen Emir Khalilzadeh’nin üstlendiği, senaryosu Baki İlhan’ın imzasını taşıyan ‘Adanış: Kutsal Kavga’ iddialı aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış ‘Adanmış’larla bu sırrı tekrar ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alan filmin başrollerini İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Serdar Deniz ve Baki İlhan üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Can Nergis, Dilek Serbest, Aslıhan Karalar, Cenk Kangöz ve Turgay Tanülkü gibi oyuncular yer alırken, dövüş sahnelerinin arkasında aksiyon yönetmeni İlker Can Karagülle ve Kuzgun Akademi ekibi var.
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