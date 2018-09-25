Adanalı ünlülerden destek
Adana Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu sene ilki gerçekleştirilecek olan ADANAFEST İSTANBUL, 29-30 Eylül tarihlerinde İstanbul LifePark’ta düzenlenecek.
Adana’nın en ünlü kebapçılarından, en ünlü kaburgacısına, ciğerden, şırdana, bicibiciden yöresel yemeklerine kadar yüzlerce lezzet ADANAFEST’te lezzet tutkunları ve Adana’yı merak edenlerle buluşacak.Adını ellerine yaktıkları kınalardan alan ve Adana’da meslek sahibi 14 kadının, köyde yaşayan kadınlara ekonomik destek sağlamak amacıyla başlattığı ‘Kınalı Eller’ projesinde yer alan yöre kadınları dafestival kapsamında İstanbul LifePark’ta olacak. ‘Kınalı Eller’, içli köfte, yüksük çorbası,teretür, muhammara, sarmısaklı köfte gibi yemek ve mezeler ile lezzet tutkunlarının damak hafızalarında eşsiz lezzetler bırakacak. Menderes Samancılar,Haluk Levent, Nebil Özgentürk, Çağla Büyükakçay, Görkem Sevindikgibi spor ve sanat dünyasından çok sayıda Adanalı ünlü isim de ADANAFEST İSTANBUL’da olacak.
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