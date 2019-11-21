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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Adana’da görkemli açılış

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Adana’da görkemli açılış

Adana’da hizmete giren 01 Burda AVM, iş ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin katılımıyla açıldı.

Esas Gayrimenkul’ün Adana’da hizmete soktuğu 01 Burda Alışveriş Merkezi’nin açılışı, önceki gün düzenlenen davetle yapıldı. İş ve sanat dünyasını buluşturan davete Revna Demirören, Cem Hakko, Mustafa Sandal, Ali Sabancı, Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Kaan Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Erhan Kamışlı, Emine Sabancı Kamışlı, Kerem Kamışlı, Bünyamin Aydın ve Kazım Köseoğlu da katıldı.

Adana’da görkemli açılış

AHMET HANİF - DEMET HANİF - GÜLDEN YILMAZ - SELDA YILMAZ - SELVA DÜNDER - AYŞİN EKŞİOĞLU - ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ - EMİNE SABANCI KAMIŞLI - REVNA DEMİRÖREN - İDİL GAZİOĞLU - IRMAK KÖSEOĞLU - DERYA KARAGÜLLE - OYA KULAK - SELDA TAŞA - İLKKAN DÜNDER - MURAT GAZİOĞLU

Adana’da görkemli açılış

ARZU - ÖMER SABANCI

Adana’da görkemli açılış

MUSTAFA SANDAL - FETHİ KAMIŞLI

Adana’da görkemli açılış

ERHAN KAMIŞLI

Adana’da görkemli açılış

GÜLDEN - YILMAZ YILMAZ 

Adana’da görkemli açılış

LAMIA AL-OTAISHAN AYDIN - FETHİ KAMIŞLI - BÜNYAMİN AYDIN




 

 

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