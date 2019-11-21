Adana’da görkemli açılış
Adana’da hizmete giren 01 Burda AVM, iş ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin katılımıyla açıldı.
Esas Gayrimenkul’ün Adana’da hizmete soktuğu 01 Burda Alışveriş Merkezi’nin açılışı, önceki gün düzenlenen davetle yapıldı. İş ve sanat dünyasını buluşturan davete Revna Demirören, Cem Hakko, Mustafa Sandal, Ali Sabancı, Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Kaan Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Erhan Kamışlı, Emine Sabancı Kamışlı, Kerem Kamışlı, Bünyamin Aydın ve Kazım Köseoğlu da katıldı.
AHMET HANİF - DEMET HANİF - GÜLDEN YILMAZ - SELDA YILMAZ - SELVA DÜNDER - AYŞİN EKŞİOĞLU - ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ - EMİNE SABANCI KAMIŞLI - REVNA DEMİRÖREN - İDİL GAZİOĞLU - IRMAK KÖSEOĞLU - DERYA KARAGÜLLE - OYA KULAK - SELDA TAŞA - İLKKAN DÜNDER - MURAT GAZİOĞLU
ARZU - ÖMER SABANCI
MUSTAFA SANDAL - FETHİ KAMIŞLI
ERHAN KAMIŞLI
GÜLDEN - YILMAZ YILMAZ
LAMIA AL-OTAISHAN AYDIN - FETHİ KAMIŞLI - BÜNYAMİN AYDIN
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