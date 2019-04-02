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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman?

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Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman?

Her sene olduğu gibi bu yıl da Adana'da düzenlenecek olan Portakal Çiçeği Karnavalı, kostümlü kortej geçişleri ile başlayacak. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin katılacağı karnaval yine renkli görüntülere sahne olacak. Karnavala katılmak yada bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman?

Başladığı yıldan bugüne dünyanın sayılı karnavallarından olan Portakal Çiçeği Karnavalı, bu sene de Adana'da keyifli anlara sahne olacak. Çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapacak olan karnaval Türkiye'nin ilk ve tek sokak festivali olma özelliğine sahip. İşte, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ile merak edilenler...

KARNAVAL NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi, 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adanalıların ve karnaval için gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından gelenlerin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej, karnavalın ilk yıllarındaki gibi kent merkezinde ve Adana sokaklarında yapılacak.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ETKİNLİKLERİ

Ünlü sanatçıların yer alacağı açılış ve kapanış konserleri, Hintli dansçılar ve Alya Dormen gösterisi, Kostümlü Gösteri Grupları Korteji, Motorize Ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, Su korteji, Türkiye'nin her yerinden 300 pilot ile gelecek olan Türk Choppers MK Merkezpark'taki Motosiklet Senfonisi, Türk Riders, VosFest ve Klasik Otomobil Kulübü gösterisi, sokak konserleri, yurt içi ve yurt dışından çeşitli sanatsal sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler ve tiyatro aktiviteleri, Adana Kültürünü anlatan performanslar ve sanatsal gösteriler sergilenecek.

Portakal Çiçeği Halk Koşusu, kostümlü koşu ve anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, çocuk tiyatrosu ve çocuk sanat aktiviteleri, 0-5 yaş çocuklar için 101 farklı oyun içeren aktivite alanı, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu ve TJK Pony Club başta olmak üzere etkinlikler düzenlenecek. Portakallı Lezzetler ve Kortej Kostüm Tasarım gibi ödüllü yarışmalar da karnaval programında yer alacak. 7 Nisan'a kadar sürecek karnavalda yüz binlerce kişinin gece ve gündüz sokaklarda olması bekleniyor.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NEDİR?

Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür.

Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana’da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı. Ayrıca Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Sloganı "Nisan'da Adana'da" olarak belirlenmiştir.

 

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