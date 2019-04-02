Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman?

Başladığı yıldan bugüne dünyanın sayılı karnavallarından olan Portakal Çiçeği Karnavalı, bu sene de Adana'da keyifli anlara sahne olacak. Çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapacak olan karnaval Türkiye'nin ilk ve tek sokak festivali olma özelliğine sahip. İşte, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ile merak edilenler...

KARNAVAL NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi, 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adanalıların ve karnaval için gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından gelenlerin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej, karnavalın ilk yıllarındaki gibi kent merkezinde ve Adana sokaklarında yapılacak.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ETKİNLİKLERİ

Ünlü sanatçıların yer alacağı açılış ve kapanış konserleri, Hintli dansçılar ve Alya Dormen gösterisi, Kostümlü Gösteri Grupları Korteji, Motorize Ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, Su korteji, Türkiye'nin her yerinden 300 pilot ile gelecek olan Türk Choppers MK Merkezpark'taki Motosiklet Senfonisi, Türk Riders, VosFest ve Klasik Otomobil Kulübü gösterisi, sokak konserleri, yurt içi ve yurt dışından çeşitli sanatsal sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler ve tiyatro aktiviteleri, Adana Kültürünü anlatan performanslar ve sanatsal gösteriler sergilenecek.

Portakal Çiçeği Halk Koşusu, kostümlü koşu ve anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, çocuk tiyatrosu ve çocuk sanat aktiviteleri, 0-5 yaş çocuklar için 101 farklı oyun içeren aktivite alanı, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu ve TJK Pony Club başta olmak üzere etkinlikler düzenlenecek. Portakallı Lezzetler ve Kortej Kostüm Tasarım gibi ödüllü yarışmalar da karnaval programında yer alacak. 7 Nisan'a kadar sürecek karnavalda yüz binlerce kişinin gece ve gündüz sokaklarda olması bekleniyor.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NEDİR?

Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür.

Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana’da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı. Ayrıca Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Sloganı "Nisan'da Adana'da" olarak belirlenmiştir.