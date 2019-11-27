Adana Devlet Tiyatrosu'ndan altı yeni oyun
Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), aralık ayında 6 oyunu 42 temsille beğeniye sunacak.
ADT, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyununu, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 3-14 Aralık'ta 12 kez sahneleyecek.
"Matruşka" 17-21 Aralık'ta, "Miletos Güzeli" adlı oyun da 24-28 Aralık'ta altışar temsille aynı merkezde izleyici karşısına çıkacak.
"Ayrılık" oyunu 5-7 Aralık'ta 3 kez, "Nihayet Bitti" de 12-28 Aralık'ta 9 kez Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Çocuk oyunu "Sihirli Keman" ise 1, 3, 8, 10, 15 ve 17 Aralık'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
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