Acılar da hayata dahil!

Psikolog Zeynep Selvili Çarmıklı kitabında, psikoloji alanında özellikle ilgilendiği Kabul ve Kararlılık Terapisi, Şefkat Odaklı Terapi, Öz-Şefkatli Farkındalık kavramlarını kendi deneyimlerinden örnekler vererek anlatıyor.



Son yıllarda psikoloji alanında büyük önem kazanan "kabul ve kararlılık terapisi", "şefkat odaklı terapi", öz-şefkatli farkındalık" gibi teorilerin, insan davranışlarından hareketle ele alındığı Pembe Fili Düşünme, sadece başarı, mutluluk, sevgi gibi pozitif duygu, düşünce ve olaylara odaklanılan bir insan hayatının eksikliğine değiniyor. Acı, üzüntü, başarısızlık, yetersizlik gibi zihnimizin derinlerine atmaya çalıştığımız duygu, düşünce ve olayların da biz insanlar için olduğunu anlatıyor.

Bu duyguları yok etmek yerine kabullenerek hayatımızı her açıdan, tüm yönleriyle ele alma konusunda okurlara yol gösteriyor. Selvili Çarmıklı, bu karmaşık kavramların gündelik hayatta karşımıza çıkan formlarını ise kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatmayı seçmiş. Böylece ortaya rahat okunan, kendinizle ilgili fark ettiğiniz ama tanımlayamadığınız birçok konuyu aydınlığa kavuşturan bir rehber çıkmış.



Pembe Fili Düşünme’yi, okurların geçmişlerini, öğrendiklerini, deneyimlerini göz ardı ederek ezbere nasihatler vermek için değil, bir yol arkadaşı olmaya niyet ederek yazdığını belirten Selvili Çarmıklı, “Can-ı gönülden inanıyorum ki, hepimizin paylaşmaya değer bir hikâyesi var; hepimizin mücadeleleri var; hepimizin acıları ve neşeleri var. Ve hikâyemizi anlattıkça insanlığımızın farkına varıyoruz, diğerlerinden ne kadar farklı olduğumuzu ve aynı zamanda diğerlerine ne kadar benzer olduğumuzu fark ediyoruz, bu kitap her ne kadar başta “Kabul ve Kararlılık Terapisi” olmak üzere, “Şefkat Odaklı Terapi” ve “Öz-Şefkatli Farkındalık” yaklaşımlarına dayanıyor ama bir yandan da benim hikâyelerimi içeriyor.”



Zeynep Selvili Çarmıklı’nın hocaları arasında yer alan Harvard Tıp Fakültesi Psikiyatri Öğretim Üyesi Christopher Germer’in “İnsanların nelerle bocaladığına ve nasıl daha mutlu, daha dolu dolu bir yaşam sürebileceğine dair sorulara çağdaş, bilim temelli yanıtlar öneriyor,” diye nitelendirdiği Pembe Fili Düşünme, anlık deneyimlerimizi ve kendimizi “kabul etmek” için rehber niteliğinde bir çalışma.

Zeynep Selvili Çarmıklı kimdir?





26 Haziran 1987’de İzmir’de doğan Zeynep Selvili Çarmıklı, psikolog olma hayaliyle büyümedi. Önceleri balerin olmak istiyordu. İlk köpeği hastalanınca da veteriner olmak istediğine karar verdi. Yedi yaşına kadar ailesiyle yılın yarısını İzmir’de, yarısını ise Miami’de geçirdi.

Zeynep Selvili Çarmıklı psikolojiye İzmir Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde okuduğu dönemde gittiği Princeton ve Georgetown üniversitelerinin yaz okullarında merak saldığını düşünüyor ama insan ruhuna olan merakının altında belki de annesinin hep tekrarladığı “Her şey insan için,” sözü yatıyor.

Miami Üniversitesi’nde psikoloji ve sinema eğitimi alan Zeynep Selvili Çarmıklı, uygulamalı psikoloji alanındaki yüksek lisansını ise New York Üniversitesi’nde tamamladı. “Bilişsel Davranışçı Terapi” ve “Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon” eğitimlerini aldı. Bir yandan da “Mindfulness” (Bilinçli Farkındalık) ve “Öz-Şefkat” konularına odaklandı. “Kabul ve Kararlılık Terapisi”, “Şefkat Odaklı Terapi” ve “Öz-Şefkatli Farkındalık” konularında pek çok uluslararası eğitime katıldı. 2017 yılında Türkiye’nin ilk “Öz-Şefkatli Farkındalık” (Mindful Self-Compassion) eğitmeni olmaya hak kazandı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde 8 haftalık “Öz-Şefkatli Farkındalık” eğitimini vermeye başladı.

Zeynep Selvili Çarmıklı artık iki kedisi, bir köpeği ve hayat arkadaşıyla birlikte İstanbul’da yaşıyor. Etik vejetaryenliği benimsemiş bir hayvansever olan Zeynep Selvili Çarmıklı’nın günlük hayat favorileri arasında insan hikâyelerini konu alan belgeseller, meditasyon, yalancı mantı soslu karabuğdaylı ıspanak ve yazı yazmak geliyor.

Zeynep Selvili Çarmıklı kendi kendisinin en iyi arkadaşı olmanın yollarını keşfetmeye devam ediyor.