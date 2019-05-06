İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjalika Akbar, 11 Mayıs Cumartesi günü Açık Diyalog İstanbul’da severleriyle buluşacak.
Açık Diyalog İstanbul’un 11 Mayıs Cumartesi günü konuğu besteci ve piyanist Anjelika Akbar. Moderatörlüğünü Billur Tansel'in üstleneceği buluşmanın başlığı Anjelika Akbar'ın Türkiye'de bestelediği "Aşk Çemberi/Circle of Love" Piyano Konçertosu'dur. Saat 17:00- 19:00 arasında gerçekleşecek olan etkinlikte Akbar, piyano ile beste örneklerini seslendirirken aynı zamanda çocukluğunu, müzik eğitimini, Türkiye serüvenini ve yeni projelerini katılımcılar ile paylaşacak.
Anjelika Akbar Hakkında
Senfonik Orkestra ve Oda Orkestrası ile koro, piyano ve diğer enstrümanlar için 500'den fazla bestesi bulunan Anjelika Akbar, 2,5 yaşında iken nota biliyor ve piyano çalabiliyordu. 4 yaşındayken ‘Mutlak Kulak’ yeteneği fark edilen Anjelika Akbar, Moskova Tchaikovsky Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin dikkatini çekti ve konservatuar bünyesindeki okula kabul edilip, eğitimine okulun Taşkent Uspenski şubesinde devam etti. 11 sene boyunca piyano ve bestecilik bölümünde Prof. Boris Zeydman, Valentina Fadeeva ve Aleksandr Berlin’in öğrencisi oldu. Sonrasında 5 sene boyunca Taşkent Devlet Konservatuarı’nda ‘Bestecilik’ bölümünde Prof.A. Berlin ve Prof. F.Yanov-Yanovsky ile beste ve orkestrasyon eğitimini tamamladı. Sovyetler Birliği Besteciler Kurulu, Anjelika Akbar'ı “En İyi Genç Besteci” olarak seçti.
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