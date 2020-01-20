MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriAcaba sesi de değişti mi? Adele'den yeni albüm
GeriKeyif Acaba sesi de değişti mi? Adele'den yeni albüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 20.01.2020 - 14:22,Son Güncelleme:/

Acaba sesi de değişti mi? Adele'den yeni albüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acaba sesi de değişti mi? Adele'den yeni albüm

Fiziksel görüntüsünü yenileyen Adele şimdi de müziğe göre dönüyor.

Grammy ödüllü Adele, son zamanlarda verdiği kilolar ve geçirdiği fiziksel değişimle gündemde. Ünlü şarkıcıyla ilgili gelen son habere göre Adele, ara verdiği müziğe de geri dönüyor. 45 kilo verdikten sonra tanınmaz hale gelen şarkıcı yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkmak için hazırlık yapıyor.

Eşinden boşanan, fiziksel görüntüsünü yenileyen Adele'in, kilo kaybının sesini değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle