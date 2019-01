91. Oscar Ödülleri (Akademi) ne zaman verilecek?

Bu yıl 91'inci kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. En iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmen gibi birçok kategoride ödüller sahiplerini bulacak. İşte, 91. Oscar Ödülleri'nin verileceği tarih...

2019 Oscar Ödülleri, 24 Şubat'ta ABC kanalında canlı yayınlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. İlki 16 Mayıs 1929'da yapılan Oscar Ödülleri töreni, bugün milyonlarca kişinin canlı olarak takip ettiği görkemli bir medya gösterisine dönüşmüş durumda.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Bu yıl 91'inci kez verilecek olan Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) adayları açıklandı. İşte Kumail Nanjiani ile Tracee Ellis Ross tarafından açıklanan adaylar.

EN İYİ YÖNETMEN

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Pawel Pawlikowski, “Cold War”

Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

Alfonso Cuarón, “Roma”

Adam McKay, “Vice”

EN İYİ FİLM

Blackt Panther

BlcakkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favorite

Green Book

Roma

A Star is Born

Vice

EN İYİ KADIN OYUNCU

Yalitza Aparicio, “Roma”

Glenn Close, “The Wife”

Olivia Colman, “The Favourite”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale Vice

Bradley Cooper A stor is Born

Willem Dafoe

Ramin Malek Bohemian Rapsodi

Viggo Mortensen Green Book

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

"Capernaum" (Lebanon)

"Cold War" (Poland)

"Never Look Away" (Germany)

"Roma" (Mexico)

"Shoplifters" (Japan)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali, “Green Book”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Sam Elliott, “A Star Is Born”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

KISA ANİMASYON

“Animal Behaviour,” Alison Snowden, David Fine

“Bao,” Domee Shi

“Late Afternoon,” Louise Bagnall

“One Small Step,” Andrew Chesworth, Bobby Pontillas

“Weekends,” Trevor Jimenez

ORİJİNAL ŞARKI

“BlacKkKlansman,” Terence Blanchard

“Black Panther,” Ludwig Goransson

“If Beale Street Could Talk,” Nicholas Britell

“Isle of Dogs,” Alexandre Desplat

“Mary Poppins Returns,” Marc Shaiman, Scott Wittman

KOSTÜM TASARIMI

“Ballad of Buster Scruggs”

“Black Panther,” Ruth E. Carter

“The Favourite,” Sandy Powell

“Mary Poppins Returns,” Sandy Powell

“Mary Queen of Scots,” Alexandra Byrne

EN İYİ KURGU

“BlacKkKlansman,” Barry Alexander Brown

“Bohemian Rhapsody,” John Ottman

“Green Book,” Patrick J. Don Vito

“The Favourite,” Yorgos Mavropsaridis

“Vice,” Hank Corwin

EN İYİ SES KURGUSU

“Black Panther,” Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker

“Bohemian Rhapsody,” John Warhurst

“First Man,” Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan

“A Quiet Place,” Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl

“Roma,” Sergio Diaz, Skip Lievsay

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

“The Ballad of Buster Scruggs,” Joel Coen , Ethan Coen

“BlacKkKlansman,” Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

“Can You Ever Forgive Me?,” Nicole Holofcener and Jeff Whitty

“If Beale Street Could Talk,” Barry Jenkins

“A Star Is Born,” Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

“The Favourite,” Deborah Davis, Tony McNamara

“First Reformed,” Paul Schrader

“Green Book,” Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

“Roma,” Alfonso Cuarón

“Vice,” Adam McKay