90’lardaki gibi kaliteli besteler yok

◊ “Mesela” adlı single’ınızla iyi bir çıkış yakaladınız. Bize biraz müzik yolculuğunuzdan bahseder misiniz?

- Bu sektöre 2011 yılında “Poker” adlı albümle giriş yaptım. Ardından iki yıl sonra “Buğulu Gözler” albümümü çıkardım. Albümde çok iyi isimlerle çalıştım ancak tanıtımını yapamadım. Üç yıllık aradan sonra single çıkarmaya karar verdim... “Mesela”nın söz yazarı Melda Gür. Aranjesini de Toylan Kaya yaptı. Bu şarkıyla gerçekten güzel dönüşler aldım.

◊ “Mesela” şarkısı sizce neden bu kadar çok sevildi?

- İnsanlar bu şarkıda kendi hayatlarından kesitler buldu. Şarkıyı o kadar sevdiler ki paylaşımlar Türkiye sınırlarını aştı ve bu beni inanılmaz gururlandırdı.

◊ Günümüzde pop şarkılar duygudan yoksun, yüzeysel olmakla eleştiriliyor. Siz bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Ben her zaman ruhuma dokunan projeleri yapmayı seçiyorum. Keyif almadığım hiçbir şarkıyı okumuyorum, okumayacağım da.

ÖNEMLİ OLAN HALKIN SİZİ NEREDE GÖRDÜĞÜ

◊ Müzik sektöründe kendinizi nerede görüyorsunuz?

- Bir sanatçı müzik sektöründeki yerini kendi konumlandıramaz. Halk sanatçıyı istediği noktaya çıkarır. Bu sebeple olay benim kendimi nerede gördüğüm değil, halkın beni nerede gördüğüdür.

◊ Sektörde var olmak için herhangi bir kariyer planınız var mı?

- Her sabah uyandığımda nefes aldığıma şükrediyorum. Bu kadar zor bir sektörde kendimi yenileyerek, kendi sınırlarımı aşmak için elimden geleni yapıyorum. Ama plan yapmak yerine geri kalan her şeyi hayata bırakıyorum.

◊ Pop müziğin günümüzde geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Pop şarkılarda gün geçtikçe kelime ve ifade eksikliği daha fazla oluyor. Söz yazarları ve besteciler artık bazı noktalarda duyguları tam anlamıyla yansıtamıyorlar. Bu sebeple 90’lardaki gibi kaliteli sözlere ve bestelere aç kalıyoruz. Bunun yorumcularla bir alakası yok.

Her zaman ikinci bir yatırımın olacak

◊ Son zamanlarda pop söyleyen şarkıcılar türkü veya Türk sanat müziği albümleri de yaptılar. Sizin de böyle bir planınız var mı?

- Herkesin kendi bildiği ve eğitim aldığı alanlarda müzik yapmasını daha doğru buluyorum. Ama bir gün sahneyden benden türkü veya Türk sanat müziğine dair bir parça istenirse tabii ki zevkle okurum.

◊ Single’ınızın yapımcılığını da üstlendiniz. Müzik dışında ticaretle de ilgilenir misiniz?

- Ben Pınar Soykan olarak müzik sektöründe hiçbir yapımcının boyunduruğu altında olmadan, şu zamana kadar yaptığım projelerimi kendi ailem içinde finanse ettim. Bunun yanı sıra 2010 yılından beri dijital ve inşaat, yiyecek, giyecek sektörlerinde yatırımlarımız oldu, olmaya da devam edecek. Ben babamdan hayatta her zaman ikinci bir yatırımın olması gerektiğini öğrendim.