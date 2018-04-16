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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
16.04.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

90’lardaki gibi kaliteli besteler yok

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90’lardaki gibi kaliteli besteler yok

“Mesela” şarkısıyla dikkat çeken Pınar Soykan, New York’tan Berlin’e dünyanın farklı noktasından müzikseverin, “Mesela” şarkısı eşliğinde çektikleri videoları sosyal medyada paylaşmasından çok mutlu. Şarkıcı, “İnsanlar bu şarkıda hayatlarından kesitler buldu. Şarkıyı o kadar sevdiler ki paylaşımlar Türkiye sınırlarını aştı ve bu beni inanılmaz gururlandırdı” dedi.

“Mesela” adlı single’ınızla iyi bir çıkış yakaladınız. Bize biraz müzik yolculuğunuzdan bahseder misiniz?

- Bu sektöre 2011 yılında “Poker” adlı albümle giriş yaptım. Ardından iki yıl sonra “Buğulu Gözler” albümümü çıkardım. Albümde çok iyi isimlerle çalıştım ancak tanıtımını yapamadım. Üç yıllık aradan sonra single çıkarmaya karar verdim... “Mesela”nın söz yazarı Melda Gür. Aranjesini de Toylan Kaya yaptı. Bu şarkıyla gerçekten güzel dönüşler aldım.

“Mesela” şarkısı sizce neden bu kadar çok sevildi?

- İnsanlar bu şarkıda kendi hayatlarından kesitler buldu. Şarkıyı o kadar sevdiler ki paylaşımlar Türkiye sınırlarını aştı ve bu beni inanılmaz gururlandırdı.

Günümüzde pop şarkılar duygudan yoksun, yüzeysel olmakla eleştiriliyor. Siz bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Ben her zaman ruhuma dokunan projeleri yapmayı seçiyorum. Keyif almadığım hiçbir şarkıyı okumuyorum, okumayacağım da.

ÖNEMLİ OLAN HALKIN SİZİ NEREDE GÖRDÜĞÜ

Müzik sektöründe kendinizi nerede görüyorsunuz?

- Bir sanatçı müzik sektöründeki yerini kendi konumlandıramaz. Halk sanatçıyı istediği noktaya çıkarır. Bu sebeple olay benim kendimi nerede gördüğüm değil, halkın beni nerede gördüğüdür.

Sektörde var olmak için herhangi bir kariyer planınız var mı?

- Her sabah uyandığımda nefes aldığıma şükrediyorum. Bu kadar zor bir sektörde kendimi yenileyerek, kendi sınırlarımı aşmak için elimden geleni yapıyorum. Ama plan yapmak yerine geri kalan her şeyi hayata bırakıyorum.

Pop müziğin günümüzde geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Pop şarkılarda gün geçtikçe kelime ve ifade eksikliği daha fazla oluyor. Söz yazarları ve besteciler artık bazı noktalarda duyguları tam anlamıyla yansıtamıyorlar. Bu sebeple 90’lardaki gibi kaliteli sözlere ve bestelere aç kalıyoruz. Bunun yorumcularla bir alakası yok.

Her zaman ikinci bir yatırımın olacak

Son zamanlarda pop söyleyen şarkıcılar türkü veya Türk sanat müziği albümleri de yaptılar. Sizin de böyle bir planınız var mı?

- Herkesin kendi bildiği ve eğitim aldığı alanlarda müzik yapmasını daha doğru buluyorum. Ama bir gün sahneyden benden türkü veya Türk sanat müziğine dair bir parça istenirse tabii ki zevkle okurum.

Single’ınızın yapımcılığını da üstlendiniz. Müzik dışında ticaretle de ilgilenir misiniz?

- Ben Pınar Soykan olarak müzik sektöründe hiçbir yapımcının boyunduruğu altında olmadan, şu zamana kadar yaptığım projelerimi kendi ailem içinde finanse ettim. Bunun yanı sıra 2010 yılından beri dijital  ve inşaat, yiyecek, giyecek sektörlerinde yatırımlarımız oldu, olmaya da devam edecek. Ben babamdan hayatta her zaman ikinci bir yatırımın olması gerektiğini öğrendim.

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