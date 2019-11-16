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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.11.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

9. Malatya Uluslararası Film Festivali başladı

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9. Malatya Uluslararası Film Festivali başladı

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle 9'uncusu düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" başladı.

Sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tören öncesinde kırmızı halıda yürüyerek, basın mensuplarına poz verdi.

Kırmızı halıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu Selçuk Yöntem, "Ödül almak güzel bir duygu, çünkü ödüller her zaman bir alkıştır, çok onurlandırıcı bir kavramdır. Layık görenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Oyuncu Meral Çetinkaya ise her şehirde bir sinema festivali olması gerektiğini dile getirerek, "Rekabetin böylesi çok güzeldir. Belediye başkanını kutladım böyle bir festivali desteklediği için. Kültür, eğitim, sanat, sinema bütün bunlar bizi biraz daha insan kılacak şeyler. Festival içerisinde gençlerin düşünülmesi çok güzel. Onur ödülü için çok şaşırdım, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Davetliler daha sonra festivalin açılış programının düzenlendiği salona geçti.

Burada konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya'nın tarih ve kültür birikimine sahip, medeniyetlerin beşiği olan bir şehir olduğunu belirtti.  Kentin sanat dünyasına Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi değerler kazandırdığını anlatan Baruş, "Festivalin sosyal içerikli olmasına bu yıl önem verdik. Gençlerimizin, çocuklarımızın sinema sanatıyla buluşabileceği, sinemanın inceliklerini öğrenebileceği etkinliklere önem verdik. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin, engelli kardeşlerimizin, yaşlılarımızın, çocuklarımızın sinema sanatına olan ilgilerini cezbedebilecek etkinliklere önem verdik." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da festivalin Türk sinemasına hayırlı olmasını temenni ederek, "Sanatı ve sanatçıyı önemsediğimizi ifade etmek istiyoruz." dedi.

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık da programda birer konuşma yaptı.
Törende, yıl içerisinde hayatını kaybeden sanatçıların fotoğrafları ekrana yansıtılırken, slayt gösterisi ilgiyle izlendi.
Konuşmaların ardından festival kapsamında yarışacak filmlerin kategorileri ve juri üyeleri tanıtıldı.

Ödül töreni

Festivalde, sinema sanatçıları Meral Çetinkaya ve Selçuk Yöntem'e "Onur Ödülü" verildi.  Ödülünü Selahattin Gürkan'ın elinden alan Yöntem, "Onur Ödülü"nü almaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali kendini kanıtlamış, gelenekselleşmiş bir festival ve sürekli devam etmesi gereken bir festival. Sanat ve sinema her zaman iyidir, iyileştirir." ifadelerini kullandı.

Ödülünü Vali Aydın Baruş'un elinden alan ve duygu dolu anlar yaşayan Çetinkaya ise kendisi için unutulmaz bir gece olduğuna işaret ederek, "Hatırlanmak hoş bir şey, çok teşekkür ederim. Bu ödülü birlikte çalıştığım herkesle ve izleyicilerle paylaşmak isterim. Yaşasın seyirciler ve sanatsever, sinemasever insanlar." şeklinde konuştu.

Ödüllerin takdiminin ardından Yıldız Asyalı kısa bir keman dinletisi sundu. Festivalde "Emek Ödülü"nü Serkan Bircan, Ayşe Akıllıoğlu ve Ümit Acar, "Sinemanın Olmazsa Olmazları Ödülü"nü ise Mehmet Yağmur aldı.

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