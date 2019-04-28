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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.04.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

81 kahramanın hazin hikayesi

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81 kahramanın hazin hikayesi

“AYLA” ve “Müslüm” gibi gişede büyük başarı yakalayan filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, bu kez Dumlupınar denizaltısının hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

1953’te Dumlupınar denizaltısında yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın öyküsünü anlatan “Dumlupınar Vatan Sağ Olsun” filminin çekimleri sürüyor. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin ilk fragmanı da önceki gün yayınladı. Etkileyici sahneleri ile dikkat çeken fragman büyük ilgi gördü. Filmde 87 metre derinlikte yaşam mücadelesi veren kahramanları Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar gibi ünlü oyuncular canlandırıyor. Filmde Farah Zeynep Abdullah, kulede görev yapan İsmail Üsteğmen’in eşine hayat veriyor.

81 kahramanın hazin hikayesi

Farah Zeynep Abdullah filmde İsmail Üsteğmen’in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.
81 kahramanın hazin hikayesi


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