81 kahramanın hazin hikayesi
“AYLA” ve “Müslüm” gibi gişede büyük başarı yakalayan filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, bu kez Dumlupınar denizaltısının hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.
1953’te Dumlupınar denizaltısında yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın öyküsünü anlatan “Dumlupınar Vatan Sağ Olsun” filminin çekimleri sürüyor. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin ilk fragmanı da önceki gün yayınladı. Etkileyici sahneleri ile dikkat çeken fragman büyük ilgi gördü. Filmde 87 metre derinlikte yaşam mücadelesi veren kahramanları Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar gibi ünlü oyuncular canlandırıyor. Filmde Farah Zeynep Abdullah, kulede görev yapan İsmail Üsteğmen’in eşine hayat veriyor.
Farah Zeynep Abdullah filmde İsmail Üsteğmen’in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.
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