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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

7'den 70'e herkes spor yapabilir

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7'den 70'e herkes spor yapabilir

Kadınları golf sporuna teşvik etmek amacıyla ikincisi düzenlenen Ladies Go 4 Golf Turnuvası’nın final ayağı Kemer Country Club’da yapıldı. Kemer Country Golf Club-Ladies Grubu Kaptanı Didem Aras, turnuva ve golf sporu hakkında merak edilenleri anlattı.

Oya Dağlı
(Bodrum Golf Kulübü Kaptanı)

GOLF AİLE SPORUNA DÖNÜŞÜYOR

 Golf sporuna Türkiye’de ilgi nasıl artacak?
- Bizim kulübümüzde 600 çocuk ders alıyor. Bu çocukları anne ve babaları derse getiriyor. Bir süre sonra da onlar da ders almaya başlıyor ve golf aile sporuna dönüşüyor. Ders alan çocuklar sayesinde golfe de ilgi artıyor...

Didem Aras
(Kemer Country Golf Club- Ladies Grubu Kaptanı)

Kemer Country Club-Ladies Go 4 Turnuvası bu yıl ikinci kez yapıldı. Bu turnuvanın amacını özetler misiniz?

- Turnuvamızın amacı, hem golf sporunu yaygınlaştırmak hem de kadın golfçüleri bir araya getirmek... Türkiye’deki kadın oyuncuları daha aktif şekilde golfe teşvik eden turnuvamızın aynı zamanda sosyal sorumluluk tarafı da var. Kemer Golf’te turnuvanın ikincisinin final ayağını geçen hafta yaptık.

“Turnuvamızın sosyal sorumluluk tarafı da var” dediniz. Bu turnuva ile hangi derneğe destek oluyorsunuz?
- Biz kulüp olarak golf oynayan kadınlarla, nereden nasıl destek olabilirsek diye yola çıktık. Bu yüzden de 300 kıza burs veren Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne bu turnuva ile yardım yapıyoruz.

KOLAY BİR SPOR DEĞİL

Golfün diğer sporlardan farkı nedir?

- 7’den 70’e herkesin aynı şartlarda katılabileceği tek spor golftür. Golfü diğer sporlardan ayıran en önemli özellik bu bence. Ayrıca ailenizle birlikte bu sporu yapabilirsiniz. Böylelikle birlikte daha keyifli ve verimli zaman geçirirsiniz.

Birsel Alp
(Klasis Golf Kulübü)

BELEDİYELER GOLF SAHASI AÇMALI

Türkiye’de golfe yeteri kadar ilgi gösterildiğine inanmıyorum. Bence belediyelere çok büyük bir görev düşüyor. Bu sporun halka inmesi için golf sahaları açmaları gerekir. Bir tek Ateşehir’de halka açık bir golf sahası var. Yeni başlayanlar için güzel bir saha yok. Kadınlar, erkeklere göre daha az golf ile ilgileniyorlar. Kadınlar eğer golfe daha erken başlarsa golf sporu da ülkemizde çok ilerler.

Yurdanur Akkaş
(Antalya Taurus Golf Kulübü)

ANTALYA'DAKİ SAHALARIMIZ TURİZM İÇİN YAPILDI

Antalya’da 18 sayıda golf sahası var, bu sahalar bilindiği gibi ticari amaçlı, turizm için yapılmış sahalar. Bizim şehrimizde de ne yazık ki halka açık sahalar yok, kadınlarda katılım çok az. İleride bir kulübümüz olursa daha ivme kazanacağız diye düşünüyorum.

Merve Sarıgöl
(İstanbul Golf Kulübü Ladies Kaptanı)

Peki golf görüldüğü kadar kolay bir spor mu?
- Hayır, tabii ki... Golf denildiği zaman herkes çok enerji ve efor gerektirmeyen bir spor olduğunu düşünüyor. Fakat durum tam tersi... 5 saat sahadasınız, kilometrelerce yol yürüyorsunuz; gücünüz yerinde, vücudunuz fit olmak zorunda... Ayrıca büyük konsantrasyon gerektiriyor. O topa, vücudunuz golf sopasıyla uyumlu değilse vuramazsınız... Aynı zamanda akıl ve strateji gerektiren bir spor olduğu için zihinsel faaliyetleri de harekete geçiriyor.

Gülay Dora

(Ankara Golf Kulübü)

5 YILDIR FAALİYETTEYİZ

Ankara golf sahası olmayan tek Avrupa başkentiydi. Üyelerimizin çabaları ile golf sahamızı açtık, 5 yıldır faaliyetteyiz. Bilindiği gibi Ankara’da ilk golf sahasını yabancı elçiler için Atatürk açmıştı. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu saha kapanmıştı, biz de kulüp olarak yenisini açtık

7den 70e herkes spor yapabilir
Gülay Dora

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