77'nci Altın Küre adayları açıklandı

Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin (The Hollywood Foreign Press Association'ın-HFPA) gelecek yıl 77'nci kez gerçekleştireceği törende ödül için mücadele eden yapımlar ve isimler belli oldu.

2020 Altın Küre adaylarını ünlü oyuncular Dakota Fanning ve Susan Kelechi Watson açıkladı. Onlara Hollywood Yabancı Basın Birliği (HPFA) Başkanı Lorenzo Soria, tören yapımcısı Barry Adelman ile Altın Küre temsilcileri Dylan ve Paris Brosnan da eşlik etti.

Adaylıklar arasında öne çıkan film "Marriage Story"ve "Irish Man" oldu.

Yönetmenliğini Noah Baumbach'ın üstlendiği Marriage Story altı dalda ödüle aday. Filmin başrollerinde Scarlett Johansson ve Adam Driver var.

Marriaga Story'nin en yakın rakibi ise beş dalda adaylıkla Irish Man oldu. Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan film Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel'in de yer aldığı kadrosuyla dikkat çekiyor.

Kazananlar, 5 ocak 2020'de Los Angeles'ta yapılacak törende belli olacak.

TV filmi ya da mini dizide en iyi erkek oyuncu

Christopher Abbott (“Catch-22”)

Sacha Baron Cohen (“The Spy”)

Russell Crowe (“The Loudest Voice”)

Jared Harris (“Chernobyl”)

Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)

TV filmi ya da mini dizide en iyi kadın oyuncu

Kaitlyn Dever (“Unbelievable”)

Joey King (“The Act”)

Helen Mirren (“Catherine the Great”)

Merritt Wever (“Unbelievable”)

Michelle Williams (“Fosse/Verdon”)

En iyi kadın oyuncu - Drama





Cynthia Erivo (“Harriet”)

Scarlett Johansson (“Marriage Story”)

Saoirse Ronan (“Little Women”)

Charlize Theron (“Bombshell”)

Renée Zellweger (“Judy”)

En iyi mini dizi ya da TV filmi

“Catch-22″ (Hulu)

“Chernobyl” (HBO)

“Fosse/Verdon” (FX)

The Loudest Voice (Showtime)

“Unbelievable” (Netflix)

Mini dizi, TV filmi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television

Patricia Arquette (“The Act”)

Helena Bonham Carter (“The Crown”)

Toni Collette

Meryl Streep (“Big Little Lies”)

Emily Watson (“Chernobyl”)

Mini dizi yada TV filmi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Alan Arkin

Kieran Culkin (“Succession”)

Andrew Scott (“Fleabag”)

Stellan Skarsgård (“Chernobyl”)

Henry Winkler (“Barry”)

En iyi TV dizisi

“Barry” (HBO)

“Fleabag”

“The Kominsky Method” (Netflix)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

“The Politician” (Netflix)

Yabancı dilde en iyi film





“The Farewell” (A24)

“Pain and Glory” (Sony)

“Portrait of a Lady on Fire” (Pyramide Films)

“Parasite” (CJ Entertainment)

“Les Misérables” (BAC Films, Amazon)

En iyi senaryo: Sinema filmi





Noah Baumbach (“Marriage Story”)

Bong Joon-ho and Han Jin-won (“Parasite”)

Anthony McCarten (“The Two Popes”)

Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Steven Zaillian (“The Irishman”)

En iyi orijinal şarkı:Sinema filmi

“Beautiful Ghosts” (“Cats”)

“(I’m Gonna) Love Me Again” (“Rocketman”)

“Into the Unknown” (“Frozen II”)

“Spirit” (“The Lion King”)

“Stand Up” (“Harriet”)

En iyi yardımcı erkek oyuncu





Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”)

Anthony Hopkins (“The Two Popes”)

Al Pacino (“The Irishman”)

Joe Pesci (“The Irishman”)

Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”)

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Kathy Bates (“Richard Jewell”)

Annette Bening (“The Report”)

Laura Dern (“Marriage Story”)

Jennifer Lopez (“Hustlers”)

Margot Robbie (“Bombshell”)

En iyi erkek oyuncu- Müzikal ya da komedi

Daniel Craig (“Knives Out”)

Roman Griffin Davis (“Jojo Rabbit”)

Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Taron Egerton (“Rocketman”)

Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name”)

En iyi animasyon

“Frozen II” (Disney)

“How to Train Your Dragon: The Hidden World” (Universal)

“Missing Link” (United Artists Releasing)

“Toy Story 4” (Disney)

“Lion King”

En iyi erkek oyuncu-Drama





Christian Bale (“Ford v Ferrari”)

Antonio Banderas (“Pain and Glory”)

Adam Driver (“Marriage Story”)

Joaquin Phoenix (“Joker”)

Jonathan Pryce (“The Two Popes”)

En iyi kadın oyuncu- Müzikal ya da komedi

Awkwafina (“The Farewell”)

Ana de Armas (“Knives Out”)

Cate Blanchett (“Where’d You Go, Bernadette”)

Beanie Feldstein (“Booksmart”)

Emma Thompson (“Late Night”)

En iyi TV dizisi: Drama





“Big Little Lies” (HBO)

“The Crown” (Netflix)

“Killing Eve” (BBC America)

“The Morning Show” (Apple TV Plus)

“Succession” (HBO)

En iyi film - Müzikal ya da Komedi

“Once Upon a Time in Hollywood” (Sony)

“Jojo Rabbit” (Fox Searchlight)

“Knives Out” (Lionsgate)

“Rocketman” (Paramount)

“Dolemite Is My Name” (Netflix)

En iyi film- Drama

“The Irishman” (Netflix)

“Marriage Story” (Netflix)

“1917” (Universal)

“Joker” (Warner Bros.)

“The Two Popes” (Netflix)