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7. Koğuştaki Mucize'nin film müzikleri albümü çıktı
11 Ekim’de vizyona giren ve 5 milyon 236 bin 209 kişi tarafından izlenen “7. Koğuştaki Mucize” filminin soundtrack albümü yayınlandı.
23 şarkıdan oluşan albümde, Hasan Özsüt imzalı tema müziklerinin yanı sıra Neşet Ertaş’ın “Yolcu” adlı eserine de yer verildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in, başrolünü ise Aras Bulut İynemli’nin üstlendiği “7. Koğuştaki Mucize”nin soundtrack albümü, dijital platformlarda müzikseverlere sunuldu.
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