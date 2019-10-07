7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?
Güney Kore yapımı 'Miracle in Cell No. 7' adlı filmden uyarlanan '7. Koğuştaki Mucize filminin vizyon tarihi, sinemaseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin vizyona girmesine kısa bir süre kaldı. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?
Başrolünde genç oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı. Senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı film, aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının hikayesini anlatacak. İşte, 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkında merak edilen ayrıntılar...
Çekimlerine haziran ayının sonlarına doğru başlanan 7. Koğuştaki Mucize filmi, 3 aylık çekim ve kurgu sürecinin ardından vizyona hazır hale geldi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongor'un yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi, 11 Ekim tarihinde beyaz perdede izleyicisiyle buluşacak.
FİLMİN KONUSU
Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7. Koğuştaki Mucize, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.
Sıradan hayatı bir anda alt üst olan Memo’nun iyilik dolu çocuk kalbi ve her şeyden çok sevdiği kızı dışında bir dünyası yoktur. Memo suçsuzdur ve şimdi yaşamına geri dönebilmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardır...
KİMLER ROL ALIYOR?
7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın umut dolu hikayesinin anlatılacağı filmde Aras Bulut İynemli’nin kızını Nisa Sofiya Aksongur canlandırırken ikiliye filmde;
Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler de eşlik edecek.
ÇEKİMLER NEREDE TAMAMLANDI?
Filmin çekimleri Muğla ve İstanbul-Beykoz’da özel olarak kurulan platoda tamamlandı.
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