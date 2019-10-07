7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?
GeriKeyif 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
07.10.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?

Güney Kore yapımı 'Miracle in Cell No. 7' adlı filmden uyarlanan '7. Koğuştaki Mucize filminin vizyon tarihi, sinemaseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin vizyona girmesine kısa bir süre kaldı. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?

Başrolünde genç oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı. Senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı film, aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının hikayesini anlatacak. İşte, 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkında merak edilen ayrıntılar...

Çekimlerine haziran ayının sonlarına doğru başlanan 7. Koğuştaki Mucize filmi, 3 aylık çekim ve kurgu sürecinin ardından vizyona hazır hale geldi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongor'un yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi, 11 Ekim tarihinde beyaz perdede izleyicisiyle buluşacak.

FİLMİN KONUSU

Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7. Koğuştaki Mucize, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.

Sıradan hayatı bir anda alt üst olan Memo’nun iyilik dolu çocuk kalbi ve her şeyden çok sevdiği kızı dışında bir dünyası yoktur. Memo suçsuzdur ve şimdi yaşamına geri dönebilmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardır...

KİMLER ROL ALIYOR?

7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın umut dolu hikayesinin anlatılacağı filmde Aras Bulut İynemli’nin kızını Nisa Sofiya Aksongur canlandırırken ikiliye filmde;

Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler de eşlik edecek.

ÇEKİMLER NEREDE TAMAMLANDI?

Filmin çekimleri Muğla ve İstanbul-Beykoz’da özel olarak kurulan platoda tamamlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum'
İvana Sert'ten 15 cm'lik topuk şov
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in film gibi hayatı... Evlere temizliğe gidiyor!
Şoke eden açıklama: O adam beni de kandırmaya çalıştı