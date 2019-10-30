7. Koğuştaki Mucize 3 haftadır zirvede
ARAS Bulut İynemli’nin başrolü üstlendiği “7. Koğuştaki Mucize”, vizyondaki üçüncü hafta sonunda da Box Office Türkiye liderliğini korudu.
Film 25-27 Ekim hafta sonunda 482 bin 54 seyirciyle zirvede yer aldı. 17 günde 2 milyon 785 bin 58 kişi tarafından izlenen “7. Koğuştaki Mucize”, 4 milyon barajını geçeceğinin sinyallerini de vermiş oldu.
Haftanın yeni filmi “Cinayet Süsü” ise vizyondaki ilk üç gününde 137 bin 211 kişi tarafından izlenerek listeye ikinci sıradan girdi. Gösterimde dört haftayı geride bırakan “Kral Şakir Korsanlar Diyarı” 124 bin 668 seyirciyle üçüncü, “Karakomik Filmler” ise ikinci hafta sonunda 103 bin 91 seyirciyle dördüncü sırada kendine yer buldu.
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