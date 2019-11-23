7. Kayseri Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu
7. Kayseri Film Festivali bu yıl 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin basın toplantısı önceki gün Üsküdar Mihrimah Kahve’de yapıldı.
Toplantıda festivalde yarışacak filmler açıklandı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Aidiyet”, “Dilsiz”, “Kapan”, “Kovan”, “Görülmüştür”, “Kızım Gibi Kokuyorsun”, “Küçük Şeyler”, “Omar ve Biz”, “Peri” ve “Saf” izleyici ile buluşacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle