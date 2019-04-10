7 farklı Songül
Songül Öden’in tek kişilik oyunu “Lâl Hayal”in prömiyeri önceki akşam yapıldı. Uniq İstanbul’da yapılan prömiyere ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.
Songül Öden’in tek kişilik oyunu “Lâl Hayal”in prömiyeri önceki akşam Uniq İstanbul’da yapıldı. Öden’in farklı sınıf ve yaş grubundan 7 ayrı kadın karakterini canlandırdığı oyunu izlemeye Azra Akın, Arzum Onan, Alper Saldıran, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Tanem Sivar, Hamdi Alkan-Selen Görgüzel ve Hande Doğandemir gibi ünlü isimler de akın etti.
Aysel Yıldırım ve Ezel Akay’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Sevilay Saral’a ait olan oyunun sanat yönetmenliğini Naz Erayda üstlendi. Oyunun sonunda Songül Öden, yapım ekibiyle sahneye çıkarak seyircilere teşekkür etti.
Begüm Kütük oyunu eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte izledi.Azra Akın, oyun öncesi annesi Ayda Akın ile poz verdi.Makyajsız olduğu için konuşmak istemeyen Nesrin Cavadzade, “Bari bir ruj sürseydim” dedikten sonra salona geçti.Hande Doğandemir, “Yüzleşme” dizisindeki partneri Engin Öztürk ile aralarında çıkan aşk haberleri için, “Öyle bir şey yok” dedi.Mirgün Cabas oyunu sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile birlikte izledi.Songül Öden ile birlikte oyunun yapımcılığını üstlenen Tuba Ünsal, “Gecenin yapımcısı olarak ayrı bir heyecan yaşıyorum” dedi.Arzum OnanEsra Dermancıoğlu
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