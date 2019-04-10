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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
10.04.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

7 farklı Songül

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7 farklı Songül

Songül Öden’in tek kişilik oyunu “Lâl Hayal”in prömiyeri önceki akşam yapıldı. Uniq İstanbul’da yapılan prömiyere ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.

Songül Öden’in tek kişilik oyunu “Lâl Hayal”in prömiyeri önceki akşam Uniq İstanbul’da yapıldı. Öden’in farklı sınıf ve yaş grubundan 7 ayrı kadın karakterini canlandırdığı oyunu izlemeye Azra Akın, Arzum Onan, Alper Saldıran, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Tanem Sivar, Hamdi Alkan-Selen Görgüzel ve Hande Doğandemir gibi ünlü isimler de akın etti.

Aysel Yıldırım ve Ezel Akay’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Sevilay Saral’a ait olan oyunun sanat yönetmenliğini Naz Erayda üstlendi. Oyunun sonunda Songül Öden, yapım ekibiyle sahneye çıkarak seyircilere teşekkür etti.

7 farklı Songül
Begüm Kütük oyunu eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte izledi.
7 farklı Songül
Azra Akın, oyun öncesi annesi Ayda Akın ile poz verdi.
7 farklı Songül
Makyajsız olduğu için konuşmak istemeyen Nesrin Cavadzade, “Bari bir ruj sürseydim” dedikten sonra salona geçti.
7 farklı Songül
Hande Doğandemir, “Yüzleşme” dizisindeki partneri Engin Öztürk ile aralarında çıkan aşk haberleri için, “Öyle bir şey yok” dedi.
7 farklı Songül
Mirgün Cabas oyunu sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile birlikte izledi.
7 farklı Songül
Songül Öden ile birlikte oyunun yapımcılığını üstlenen Tuba Ünsal, “Gecenin yapımcısı olarak ayrı bir heyecan yaşıyorum” dedi.
7 farklı Songül
Arzum Onan
7 farklı Songül
Esra Dermancıoğlu

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