6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali başladı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, festivalin hayatın içinden birçok önemli noktaya temas ettiğini söyledi.



Böylesi bir etkinliği destekledikleri için mutlu olduklarını dile getiren Çakın, "Üzerimize düşeni yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Böylesi güzel bir etkinlik bizlere kameranın bir kayıt aygıtı değil, görsel bir ileti olduğunu hatırlattı." dedi.



Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise festivalin, öğrencilerin büyük gayretiyle gerçekleştirildiğini belirtti.



Sanatseverleri dopdolu bir festivalin beklediğini vurgulayan Savaş, şöyle konuştu: "Uşak Üniversitesi, geleceğin Türkiye'sini oluşturacak bilgi ve teknolojiye sahip genç nesli oluştururken, şehrin kültürel seviyesini yukarılara taşıyacak etkinlikleri de beraberinde düzenlemektedir. Yerel ve uluslararası etkinliklerin önem kazanması, hem şehrimiz hem de üniversitemiz adına gurur verici."



Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezgin de festivalde gösterilecek filmler ve sinemaya ilişkin eğitimlerin yer aldığı atölye çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından "Uşak Üniversitesi'nde Sanat Şöleni Etkinlik", "Köprünün İki Ucu", "Balık Kraker ve Skin (Deri)" adlı kısa filmler gösterildi.

Son bölümde de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geleneksel Türk Müziği Topluluğu konser verdi. 11 ülkeden 3 bin 523 kişinin başvuru yaptığı festival, 13 Aralık'ta sona erecek.



Hazırlanan eserler, "Uluslararası Kısa Film", "Ulusal Kısa Film" ve "Ulusal Öğrenci Filmleri" dallarında yarışacak.



