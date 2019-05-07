6 konser verecek
Pink Martini, dünya turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile Türkiye’ye geliyor
Kendilerini “dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda sunan müzik arkeologları” diye tarif eden topluluk, ilk olarak 14 Mayıs’ta Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Ardından 16 Mayıs’ta İstanbul, 17 Mayıs’ta İzmir, 18 Mayıs’ta Adana, 20 Mayıs’ta Ankara ve 21 Mayıs’ta Konya’da sevenleriyle buluşacak.
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