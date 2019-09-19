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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

"6. İstanbul Coffee Festivali" başladı

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"6. İstanbul Coffee Festivali" başladı

Bu yıl altıncısı düzenlenen "İstanbul Coffee Festival", KüçükÇiftlik Park'ta başladı. Festival, 22 Eylül'e kadar kahve tutkunlarını ağırlayacak.

İstanbul Coffee Festival'in Koordinatörü Yasemin Kargınoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu yılki mottosunu "Şehri Uyandıran Festival" olarak belirlediklerine işaret ederek, "Aslında her anlamda kahve bir uyanış. Kahveyi hayata, bir fikre, bir keyfe uyanış olarak görüyoruz." dedi.

Kargınoğlu, festivali her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiğini aktararak, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl festivale 44 bin kişi gelmişti. Bu sene yine 40 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda sponsorlarımız ve katılımcılarımızla beraber festivalde 140 marka var. İçeride ayrıca hem coffee shop sahipleri hem de barista olarak yaklaşık bin kişi yer alıyor."

Festival alanında birçok keyif unsurunu bir araya getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Kargınoğlu, "Özellikle kahve stantlarında birçok kahveci ikramlar yapıyor. Seminer ve workshop alanımızda hem yurt dışından gelen hem de Türk konuşmacılarımız var. Workshop alanındaki aktivitelere ziyaretçilerimiz de dahil olabiliyor." diye konuştu.

"Festivalde 24 canlı performans yapılacak"

Yasemin Kargınoğlu, bu yıl ilk kez festivale yurt dışından coffee shopların da katıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Onlar için de çok keyifli bir alan kurduk ve onların kahvelerini tadabiliyoruz. Amsterdam'dan, Berlin'den, Atina'dan gelen misafirlerimiz var. Coffee More alanında da konserler için bir sahnemiz var ve 24 canlı performans yapılacak. Her gün festivali büyük bir kapanışla bitiriyor olacağız. "

Festival hakkında

Avrupa'nın en büyük iki kahve festivalinden biri olan ve her gün 2 seans olarak gerçekleştirilen "İstanbul Coffee Festival", bu yıl kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu ve bugünün yeni lezzetlerini ziyaretçilere sunacak. Her yıl yüzlerce kahve profesyonelini kahveseverlerle buluşturan festivalde ayrıca demleme teknikleri, duyusal tadım, kahveli içecekler, kahve yemek eşleşmeleri başlıkları altında atölye çalışmaları da yapılacak.

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