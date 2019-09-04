58 yıl sonra yeniden
İlham Gencer, 58 yıl önce seslendirdiği “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı eseri yeniden yorumladı.
Yıllar sonra Müzikotek etiketiyle müzikseverlerle buluşan plağın tanıtımı önceki akşam Les Ottomans’ta yapıldı. Tanıtım davetine sanatçının kendisi gibi müzisyen olan çocukları Ayşe Gencer ve Bora Gencer’in yanı sıra Hıncal Uluç, Ali Kocatepe, Selçuk Ural, Seray Sever gibi ünlü isimler katıldı. Gecede 95 yaşına giren İlham Gencer’in doğum günü de kutlandı.
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