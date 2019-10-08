500 figüranlı operasyon
UĞUR Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür’ün rol aldığı komedi filmi “Cinayet Süsü” 25 Ekim’de vizyona giriyor.
Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı film, bir seri katil vakasını olabilecek en yanlış yöntemlerle çözmeye çalışan cinayet büro başkomiseri Emin ile ekip arkadaşlarının komik macerasını konu alıyor. Özellikle katili yakalamak için düzenlenen büyük operasyona düğün alayı ile köçeklerin karıştığı sahne, seyirciyi kahkahaya boğmaya aday. Balat, Fatih, Galata ve Perşembe Pazarı’nda iki günde çekilen o sahnede 50 köçek ile 500’e yakın figüran rol aldı.
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