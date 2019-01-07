5 katlı binalarını bağışlamışlar!
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Gülriz Sururi ve 2017'de vefat eden eşi Engin Cezzar'ın, İstanbul Gümüşsuyu'ndaki beş katlı binalarını kültür ve sanat evi yapılmak üzere Nesin Vakfına bağışladığı ortaya çıktı.
Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin haberi sosyal medyadan duyurdu. Nesin, Gülriz Sururi ve Engin Cezzar'ın yaptıkları bağışla vakfın hayatına yeni bir yön verdiğini ifade etti.
İşte Ali Nesin’in paylaşımı:
Babamın sevgili dostları, benim ise çocukluğumdan beri hayranlıkla izlediğim Gülriz Sururi ve Engin Cezzar, bu dünyaya veda etmeden önce, bir dairesinde yaşadıkları Gümüşsuyu'ndaki beş katlı binayı bir kültür ve sanat evi yapılmak üzere Nesin Vakfı'na bıraktılar. Böylece hayatımıza yeni bir yön verdiler. Kendilerini şükranla, sevgiyle, saygıyla anıyorum
Yorumları Göster
Yorumları Gizle