40 yıl aradan sonra aynı sahnede
Eugène Ionesco’nun yazdığı “Kral Ölüyor” adlı eserinden uyarlanan “Kral” oyunu Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar’ı 40 yıl sonra aynı sahnede buluşturdu.
Kral’ın galası önceki akşam Artısahne Mediciyeköy’de yapıldı. Oyunu izleyenler arasında Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay, Salih Bademci, Berna Laçin, Işıl Yücesoy, Nefise Karatay gibi birçok ünlü isim vardı. Yönetmen koltuğunda Serkan Üstüner’in oturduğu oyunun yönetmen yardımcılığını Zeynep Özyağcılar üstlendi.
Berna LaçinNefise KaratayAnta Toros - Ayşen İnciSinan Çalışkanoğlu - Çiğdem ŞenEce-Mahsun Kırmızıgül
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