4 yıl önce aradan sonra
Merve Özbey, 4 yıl önce çıkardığı “Yaş Hikayesi”nin ardından ikinci albümü “Devran”ı beğeniye sundu.
KNY Müzik ve DMC Müzik etiketiyle yayınlanan 8 şarkılık albümün ilk klibi, “Tebrikler”e çekildi.
Albüm çıkar çıkmaz Apple Music’de zirveye yerleşti. En çok dinlenenler şarkılar ve albümler listelerinde zirveye oturan Özbey, listenin ilk 10’una 5 şarkıyla girdi. Başarılı yorumcu 8 şarkıdan oluşan albümü için birbirinden ünlü isimlerle çalıştı. Erdem Kınay, Ersay Üner, Fikri Karayel, Celil Yavuz, Can Tosun, Gülhan Aydın, Onurcan Özcan, Barış Bilgili, Okan Atakay ve Elcil Gürel Göçtü gibi ünlü isimlerin yer aldığı albümde sürpriz bir besteci daha var.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle