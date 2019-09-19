4 günlük festival!
Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. 4 gün boyunca sürecek festivalde, ziyaretçiler müzik ve kahve keyfini bir arada yaşayacak.
19 – 22 Eylül tarihleri arasında KüçükÇiftlilk Park’ta düzenlenecek festivalde, 23 konserin yanı sıra panellerden atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyim ziyaretçileri bekliyor.
GÜN BOYU MÜZİK VE SÖYLEŞİLER
19 Eylül’de Ekho, The Away Days, Derin Sarıyer, In Hoodies, Mirkelam, 20 Eylül’de Ezgi Aktan, Zeytin, Derin Sarıyer, Burak Bey, Fikri Karayel, Vega, 21 Eylül’de Ekho, Vera, Cihan Mürtezaoğlu, Beatan Fame, Emir Yargın, Feridun Düzağaç, 22 Eylül’de Elçin Orçun, Burak Bey, Vera, Beaten Fame, Ege Çubukçu ve Baba Zula, İstanbul Coffee Festival’in çim alanında sahne alacak.
KENDİ EVİNİN BARISTASI
Festivalin 2019 programında konserlerin yanı sıra sevilen lokal kahve dükkanları, dünyaca ünlü coffee shop'lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli workshop ve seminerlerle farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler yer alıyor.
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