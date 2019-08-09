4 günde 300 bin kişi
Ben Fero, Haluk Levent, Redd, Zakkum, Can Bonomo, Edis, Aylin Aslım, Sagopa Kajmer, Büyük Ev Abluka, Gazapizm gibi isimlerin olduğu BizimFest, Zeytinli’nin en yeni eğlence ve müzik festivali bitti.
50 dönümlük arazi içerisinde düzenlenen Bizim Fest Zeytinli Festivali'nde 35 grup ve müzisyeni sahne aldı.
Zeytinli Altınkum Dalyan Sahili’ndeki festival 4 günde 300 bine yakın müzikseveri ağırladı.
Dream Tv ve Radyo D'nin medya sponsoru olduğu festival gece yarısına kadar hız kesmeden devam etti.
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