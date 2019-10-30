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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

4 ayda 220 bin kişi

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4 ayda 220 bin kişi

Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı'nı, restorasyon çalışmalarının birinci bölümünün tamamlanarak ziyarete açılmasının ardından yaklaşık 4 ayda 220 bin kişi gezdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan, restorasyon çalışmalarının birinci bölümünün tamamlanmasının ardından 25 Mayıs'ta ziyarete açılan Sümela Manastırı'nı yaklaşık 4 ayda 220 bin turist ziyaret etti.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen, halk arasında "Meryem Ana" adıyla bilinen Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da çalışma başlatıldı.

Bu kapsamdaki restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı, bu yıl mayısta tamamlandı.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 yıldır ziyarete kapalı bulunan manastırın birinci avluya kadar olan bölümü, 25 Mayıs'ta açıldı. Yerli ve yabancı turistler, görkemli yapıya yoğun ilgi gösteriyor.

Maliyeti yaklaşık 40 milyon lira olan çalışmaların ikinci etabı ise devam ediyor. Sümela Manastırı'nın tamamının 2020'de ziyarete açılması planlanıyor.

Sümela Manastırı, ziyarete açılmasından 30 Eylül'e kadar olan yaklaşık 4 aylık dönemde 220 bin kişiyi ağırladı. Manastırı yıl sonuna kadar 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin 4 bin yıllık tarihi, kültürü ve doğasıyla dikkati çeken şehri Trabzon'a bu yılın ocak-eylül döneminde hava yolunu kullanarak gelen turist sayısı 622 bine ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artan bu rakamın, yıl sonuna kadar 650-700 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Trabzon'da turizm sayesinde bu yıl yaklaşık 313 milyon dolar gelir elde edildi.

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