32 yıl sonra Asiye Nasıl Kurtulur?

Sinema Onur Ödülü sahibi Barış Pirhasan’ın Vasıf Öngören’in özgün oyunundan senaryolaştırdığı, sinemamızda kadın temsiline büyük katkılarda bulunan usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın çektiği Asiye Nasıl Kurtulur, seks işçiliği yapan ve “kendini kurtaran” Asiye adlı bir kadının hayat hikâyesini, randevuevinde çalışan kadınların sahneye koydukları oyunlar üzerinden anlatıyor.



Atıf Yılmaz’ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur filminin senaryo yazarı Barış Pirhasan, görüntü yönetmeni Kenan Davutoğlu, sanat yönetmeni Metin Deniz, yapımcısı ise Cengiz Ergun. Müziklerini Sarper Özsan’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Asiye rolünde Sinema Onur Ödülü sahibi Müjde Ar, Ali Poyrazoğlu, Hümeyra, Nuran Oktar, Güler Ökten, Füsun Demirel, Yaman Okay, Yavuzer Çetinkaya, Fatoş Sezer, Defne Halman, Dursun Ali Sarıoğlu, Savaş Yurttaş, Taner Barlas, Ali Yalaz, Tuncay Akça, Yasemin Alkaya yer alıyor.

İstanbul Film Festivali, bu yıl Asiye Nasıl Kurtulur’un oyuncularından Hümeyra’ya Sinema Onur Ödülü veriyor. Festivalin sinema ödülleri, 39. İstanbul Film Festivali’nin açılış galasının yapılacağı 9 Nisan akşamı sahiplerini bulacak.

Müzisyen, besteci, söz yazarı; sinema ve tiyatro oyunculuğuyla yıllardır hep özgünlüğünü koruyan ve hayran kitlesini artıran Hümeyra, 1969’da kendi besteleriyle yola çıktığı müzik kariyerinde birçok kez Altın Plak kazandı; “Olmasa (Güzelliğin On Para Etmez)”, “Bu Bendeki Aşk Olmasa”, “Kördüğüm”, “Otuz Beş Yaş”, ve “Sessiz Gemi” hâlâ dillerden düşmüyor. 1980’de Atıf Yılmaz’ın Talihli Amele filmiyle ilk kez kamera önüne geçti; Kırık Bir Aşk Hikâyesi (Ömer Kavur), Mine (Atıf Yılmaz), Bir Kadının Anatomisi (Yavuz Özkan), 80. Adım (Tomris Giritlioğlu) ile devam etti. 2000’li yıllarda Çağan Irmak’ın yönettiği Babam ve Oğlum, Kâbuslar Evi, Ulak, Unutursam Fısılda filmlerinde, Caner Özyurtlu’nun yönettiği Biz Böyleyiz’de (2019) ve Avrupa Yakası, Üzgünüm Leyla, Yalan Dünya, Şahsiyet, Kadın gibi birçok TV dizisinde rol aldı.

Asiye Nasıl Kurtulur? filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü, Babam ve Oğlum ile Sinema Yazarları Derneği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı. Birçok tiyatro oyununda rol aldı; 1991’de Ödüller Kimin ile Ankara Sanat Kurumu’ndan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü, 2007’de Ben Anadolu ile İsmail Dümbüllü Ödülü’nü kazandı.