Avrupa Film Akademisi tarafÄ±ndan 32'ncisi dÃ¼zenlenen Avrupa Film Ã–dÃ¼lleri, Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerine verildi.



TÃ¶rende "en iyi film" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len yÃ¶netmen Lanthimos'un "The Favourite" filmi, 7 Ã¶dÃ¼l daha aldÄ±.ÂYorgos Lanthimos'a "en iyi yÃ¶netmen" Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilirken, en iyi komedi filmi" de "The Favourite" seÃ§ildi.Â

"En iyi kadÄ±n oyuncu" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne ise "The Favorite" filmindeki rolÃ¼yle Ä°ngiliz oyuncu Olivia Colman layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. "The Favourite" ayrÄ±ca "en iyi kamera", "en iyi kurgu", "en iyi kostÃ¼m tasarÄ±mÄ±" ve "en iyi saÃ§ ve makyaj" dallarÄ±nda da Ã¶dÃ¼l aldÄ±.



Banderas en iyi erkek oyuncuÂ



"En iyi erkek oyuncu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ "Pain and Glory" filmindeki rolÃ¼yleÂ Ä°spanyol aktÃ¶r Antonio Banderas elde ederken, "en iyi senaryo" dalÄ±ndaki Ã¶dÃ¼lÂ "Portrait of a Lady on fire" filminin senaristi Celine Sciamma'ya, "en iyi belgesel" dalÄ±ndaki Ã¶dÃ¼l de Waad al-Kateab ve Edward Watts'in yÃ¶nettiÄŸi "For Sama" filmine verildi.



Avrupa Film Ã–dÃ¼lleri, "Avrupa'nÄ±n OscarlarÄ±" olarak kabul ediliyor.





Â YÃ¶netmen Werner Herzog, YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼, Juliette Binoche de DÃ¼nya SinemasÄ±nda Avrupa BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.