30’uncu yıla özel proje
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Bienali, 30’uncu yılını özel bir projeyle kutluyor.
Proje kapsamında bugüne kadar düzenlenen her bienalden birer sanatçının özel olarak üretilen eserleri “Limited Editions” setinde bir araya getirildi. Setin tanıtımı için önceki gün Venedik Sarayı’nda özel bir davet de düzenlendi. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ev sahipliğinde yapılan davete iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra Halil Altındere, Taner Ceylan ve İnci Eviner gibi projeye katkıda bulunan sanatçılar da katıldı.
Seyhan Özdemir - Sefer Çağlar
Revna Demirören
Berrak Barut
Ebru-Mehmet Edin
Taner Güngör
Banu-Hakan Çarmıklı
Bülent Eczacıbaşı
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