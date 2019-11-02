30. yıla özel
İlk kez 1989 yılında yollara çıkan Mazda MX-5 Miata, 30’uncu yaşını sınırlı sayıda üretilen bir versiyonla kutluyor. Türkiye’de 6 adet bulunan Mazda MX-5 30th Anniversary Edition, önceki gün düzenlenen özel davetle tanıtıldı.
Japon otomobil üreticisi Mazda’nın, MX-5 Miata modelinin 30’uncu yılını kutlamak adına ürettiği Mazda MX-5 30th Anniversary Edition modelinin tanıtımı, Ortaköy Ruby’de yapıldı.
Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul ve Mazda MX-5 Generations Fan klüp üyeleriyle, iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinin katıldığı partide konuklar MX-5 30th Anniversary Edition modelini yakından tanıma fırsatını buldular. Gece iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Davetliler, Mazda’nın yeni modelini yakından inceleme fırsatı buldu.
Kaan-Aslı Cüreklibatır
Saba Tümer
Ali Ünal - Erkan Ünal
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