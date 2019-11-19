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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

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3 ülke 1 hikaye

Türkiye, Güney Kore ve Tayland aynı gerilim hikayesini kendi ekipleriyle sinemaya uyarladı. İlk vizyona girecek film Türk yapımı Güzelliğin Portresi.

ÖNCE TÜRKİYE’DE

Özgün hikayesi Güney Kore’ye ait olan “Güzelliğin Portresi”, aynı anda Güney Kore, Tayland ve Türkiye’de senaryolaştırıldı. Diğer iki ülkedeki filmlerin çekimleri sürerken; Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun ve Feridun Düzağaç’ın rol aldığı Türk yapımı film tamamlandı. Senaryosunu Pınar Bulut’un yazdığı, Umur Turagay’ın yönettiği film, yakında vizyona girecek.

3 ülke 1 hikaye

KORELİLERDEN TAM NOT

BKM ve CJ Entertainment’ın ortak yapımcılığında çekilen “Güzelliğin Portresi”ni izleyen Güney Koreli yetkililer, filmi çok beğendi: “Özgün hikayenin bu kadar güçlü bir senaryo üzerine oturtulup, böylesine güçlü oyunculuklarla ilk kez Türkiye’de vizyona çıkmasından büyük heyecan duyuyoruz. Birçok ülkede vizyona girecek filmin dünya çapında büyük başarı elde edeceğine eminiz.”

3 ülke 1 hikaye

Nisan’ın gerilim dolu öyküsü

Fragmanı bugün yayınlanacak filmin hikayesi şöyle: Senelerdir görüşmediği babasıyla ilgili önemli bir haber alan Nisan (Burçin Terzioğlu), kızı Alin (Lara Tonka) ve eşi Özgür’le (Birkan Sokullu) birlikte babaevine döner. Sırlarla dolu bu evde geçmişiyle yüzleşen Nisan, babasıyla ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru Oktay’ın (Serkan Keskin) sorgulamalarıyla köşeye sıkışır.

 

 

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