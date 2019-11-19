3 ülke 1 hikaye
Türkiye, Güney Kore ve Tayland aynı gerilim hikayesini kendi ekipleriyle sinemaya uyarladı. İlk vizyona girecek film Türk yapımı Güzelliğin Portresi.
ÖNCE TÜRKİYE’DE
Özgün hikayesi Güney Kore’ye ait olan “Güzelliğin Portresi”, aynı anda Güney Kore, Tayland ve Türkiye’de senaryolaştırıldı. Diğer iki ülkedeki filmlerin çekimleri sürerken; Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun ve Feridun Düzağaç’ın rol aldığı Türk yapımı film tamamlandı. Senaryosunu Pınar Bulut’un yazdığı, Umur Turagay’ın yönettiği film, yakında vizyona girecek.
KORELİLERDEN TAM NOT
BKM ve CJ Entertainment’ın ortak yapımcılığında çekilen “Güzelliğin Portresi”ni izleyen Güney Koreli yetkililer, filmi çok beğendi: “Özgün hikayenin bu kadar güçlü bir senaryo üzerine oturtulup, böylesine güçlü oyunculuklarla ilk kez Türkiye’de vizyona çıkmasından büyük heyecan duyuyoruz. Birçok ülkede vizyona girecek filmin dünya çapında büyük başarı elde edeceğine eminiz.”
Nisan’ın gerilim dolu öyküsü
Fragmanı bugün yayınlanacak filmin hikayesi şöyle: Senelerdir görüşmediği babasıyla ilgili önemli bir haber alan Nisan (Burçin Terzioğlu), kızı Alin (Lara Tonka) ve eşi Özgür’le (Birkan Sokullu) birlikte babaevine döner. Sırlarla dolu bu evde geçmişiyle yüzleşen Nisan, babasıyla ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru Oktay’ın (Serkan Keskin) sorgulamalarıyla köşeye sıkışır.
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