3 şehirde eş zamanlı 3 gün sürecek festival

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
11.04.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

3 şehirde eş zamanlı 3 gün sürecek festival

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3 şehirde eş zamanlı 3 gün sürecek festival

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenleyeceği, birbirinden ünlü şarkıcı, grup ve DJ’lerin sahne alacağı CityFest bu yıl ilk kez İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek. 11-12-13 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan festival, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan CityFest’de Teoman, Sıla, Duman, Mabel Matiz, Inna, Manga, Yeni Türkü, Zakkum, Jehan Barbur, Aydilge, Jabbar, Özge Fışkın ve DJ Burak Yeter gibi ünlü isimler yer alacak.

BAHAR COŞKUSU

Uniq İstanbul’da gerçekleşecek olan CityFest İstanbul’un ilk gününde Teoman sahne alacak. Festivalin ikinci günü ise dünyaca ünlü yıldız Inna ve DJ Burak Yeter performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Festivalin İstanbul ayağının kapanışını ise ünlü rock grubu Duman yapacak.

3 şehirde eş zamanlı 3 gün sürecek festival

ANKARALILAR ÜNLÜ İSİMLERLE BULUŞACAK

11-12-13 Mayıs tarihlerinde CityFest ile ünlü akınına uğrayacak olan Ankara’da festivalin açılışını Sıla, Mabel Matiz ve Yeni Türkü gibi ünlü isimlerle birlikte Özge Fışkın yapacak. Festivalin ikinci gününde konuklar Kolpa, Jehan Barbur ve Duman ile dolu dolu müziğin keyfini çıkaracak. Ankara CityFest’in kapanışında ise birbirinden ünlü müzisyenler sahne alacak. Dünyaca ünlü Inna, Manga, Aydilge, Zakkum ve Jabbar Ankara CityFEst’in kapanış günü sahneye çıkarak festivaldeki herkese unutulmaz bir gece yaşatacak. DJ’lerin gün boyu performans sergileyeceği Ankara CityFest’de konser sonraları da after party ile eğlence tavan yapacak.

İZMİR SILA, MABEL MATİZ VE DUMAN İLE FESTİVALİN TADINI ÇIKARACAK

İzmir Arena’da yapılacak olan CityFest’in İzmir ayağında ise 11 Mayıs’da Duman sahne alacak. 12 Mayıs’da Mabel Matiz ve Sıla’nın sahne alacağı İzmir CityFest, konuklara müzik ve eğlenceyi bir arada yaşatacak.

 

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