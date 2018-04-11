3 şehirde eş zamanlı 3 gün sürecek festival
Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenleyeceği, birbirinden ünlü şarkıcı, grup ve DJ’lerin sahne alacağı CityFest bu yıl ilk kez İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek. 11-12-13 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan festival, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan CityFest’de Teoman, Sıla, Duman, Mabel Matiz, Inna, Manga, Yeni Türkü, Zakkum, Jehan Barbur, Aydilge, Jabbar, Özge Fışkın ve DJ Burak Yeter gibi ünlü isimler yer alacak.
BAHAR COŞKUSU
Uniq İstanbul’da gerçekleşecek olan CityFest İstanbul’un ilk gününde Teoman sahne alacak. Festivalin ikinci günü ise dünyaca ünlü yıldız Inna ve DJ Burak Yeter performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Festivalin İstanbul ayağının kapanışını ise ünlü rock grubu Duman yapacak.
ANKARALILAR ÜNLÜ İSİMLERLE BULUŞACAK
11-12-13 Mayıs tarihlerinde CityFest ile ünlü akınına uğrayacak olan Ankara’da festivalin açılışını Sıla, Mabel Matiz ve Yeni Türkü gibi ünlü isimlerle birlikte Özge Fışkın yapacak. Festivalin ikinci gününde konuklar Kolpa, Jehan Barbur ve Duman ile dolu dolu müziğin keyfini çıkaracak. Ankara CityFest’in kapanışında ise birbirinden ünlü müzisyenler sahne alacak. Dünyaca ünlü Inna, Manga, Aydilge, Zakkum ve Jabbar Ankara CityFEst’in kapanış günü sahneye çıkarak festivaldeki herkese unutulmaz bir gece yaşatacak. DJ’lerin gün boyu performans sergileyeceği Ankara CityFest’de konser sonraları da after party ile eğlence tavan yapacak.
İZMİR SILA, MABEL MATİZ VE DUMAN İLE FESTİVALİN TADINI ÇIKARACAK
İzmir Arena’da yapılacak olan CityFest’in İzmir ayağında ise 11 Mayıs’da Duman sahne alacak. 12 Mayıs’da Mabel Matiz ve Sıla’nın sahne alacağı İzmir CityFest, konuklara müzik ve eğlenceyi bir arada yaşatacak.
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