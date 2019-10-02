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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

“3.Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği”ne bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapıyor

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“3.Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği”ne bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapıyor

Sesin, sazın ve sözün büyük ustası Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında devletin zirvesini ve kültür-sanat dünyasını buluşturan bir etkinlikle anılıyor. “3. Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği”ne bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapıyor.

3 Ekim 2019 tarihinde, saat 19:00'da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin katkıları ile gerçekleştirilecek etkinlik Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve TC Kültür ve Turizm Bakanı’nın Mehmet Nuri Ersoy’un konuşmalarının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

 Büyük ustanın üç kelime ile özetlediği hayat felsefesi "sevgi, saygı ve hoşgörüyü" temel alan etkinlik Neşet Ertaş'ı anma töreni ile başlayacak. Ertaş'ın eserlerinin ve hayatının özetlendiği mini belgesel gösteriminin ardından, artık gelenekselleşen ödül törenine geçilecek. Ödül Kurulu Üyeleri İbrahim Kalın, Nadir Alpaslan, Erol Parlak, Okan Murat Öztürk, Necmi Kıran tarafından titiz bir çalışmayla geride bıraktığımız yıl olduğu gibi bu yıl da kültür-sanat çalışmaları, yorumculuk, mahalli icra, genç icracı, yaşam boyu meslek onur ödülü gibi başlıklarda değerlendirilen ödüller sahiplerini bulacak.

 Ödül töreninin ardından Bedia Akartürk, Bektaş Dolu, Ferhat Göçer, Gülşen Kutlu, Erol Parlak, Işın Karaca, Muazzez Ersoy, Metin Öge ve Ustalar Topluluğu, Mustafa Keser, Özgür Can Çoban, Rafet El Roman, Yavuz Bingöl, Erhan Uslu, Yıldız Tilbe, Yudum, Orkun Kutay Özdemir ve Zara’nın sahne alacağı etkinlikte ünlü sanatçılar Neşet Ertaş'ın, toplumun her kesiminin gönlünde taht kuran Yalan Dünya, Zahidem, Gönül Dağı gibi eserlerini seslendirecek. Bozlak denildiğinde akla gelen ilk isim olan Neşet Ertaş'ın eserlerini yorumlayanlar arasında bir de sürpriz isim var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve TC Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İbrahim Kalın.

 Abdallığın evrenselliğe uzanan felsefesi sevgi, saygı ve hoşgörünün nesilden nesile aktarılmasında önemli bir yer tutan “3.Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği” ile Ertaş'ın müzik anlayışının yanısıra hayata bakışı ve özlü sözlerinin de gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

 

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