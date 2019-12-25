3 günlük festival

Özlem Yarar’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte ünlü tasarımcı ve markaların ürünleri satışa sunuldu. DJ Doğuş Çabakçor’un performansıyla renklenen alışveriş festivaline ünlü isimler de katıldı. Aralarında Bensu Soral-Hakan Baş, Özge Ulusoy, Ivana Sert, Özlem Yıldız ve Burcu Şendir’in de bulunduğu isimler yeni yıl alışverişi yaptı.



Etkinlikte DJ Doğuş Çabakçor performans sergiledi.



Ivana Sert



Doğuş Çabakçor - Hakan Baş - Bensu Soral