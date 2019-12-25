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Keyif
25.12.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

3 günlük festival

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
3 günlük festival

Jade&Co Events’in kurucusu Yeşim Yılmaz’ın organizasyonu ile Sapphire AVM’de gerçekleşen Happy Santa Shopping Festival, 3 gün sürdü.

Özlem Yarar’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte ünlü tasarımcı ve markaların ürünleri satışa sunuldu. DJ Doğuş Çabakçor’un performansıyla renklenen alışveriş festivaline ünlü isimler de katıldı. Aralarında Bensu Soral-Hakan Baş, Özge Ulusoy, Ivana Sert, Özlem Yıldız ve Burcu Şendir’in de bulunduğu isimler yeni yıl alışverişi yaptı.

3 günlük festival

Etkinlikte DJ Doğuş Çabakçor performans sergiledi.
3 günlük festival

Ivana Sert
3 günlük festival

Doğuş Çabakçor - Hakan Baş - Bensu Soral

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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