3 günlük festival
Jade&Co Events’in kurucusu Yeşim Yılmaz’ın organizasyonu ile Sapphire AVM’de gerçekleşen Happy Santa Shopping Festival, 3 gün sürdü.
Özlem Yarar’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte ünlü tasarımcı ve markaların ürünleri satışa sunuldu. DJ Doğuş Çabakçor’un performansıyla renklenen alışveriş festivaline ünlü isimler de katıldı. Aralarında Bensu Soral-Hakan Baş, Özge Ulusoy, Ivana Sert, Özlem Yıldız ve Burcu Şendir’in de bulunduğu isimler yeni yıl alışverişi yaptı.
Etkinlikte DJ Doğuş Çabakçor performans sergiledi.
Ivana Sert
Doğuş Çabakçor - Hakan Baş - Bensu Soral
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