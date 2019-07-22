3 gün sürecek
Bu yıl 26-27-28 Temmuz tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek Big Burn İstanbul, Şile Woodyville Treehouses’da on binlerce müzikseveri ağırlayacak.
3 gün sürecek olan Big Burn İstanbul’da uluslararası ve lokal olmak üzere 100’e yakın DJ ve prodüktör, ikisi kumsalda olmak üzere 4 sahnede performans sergileyecek.
İşte festivale katılacak isimler
Clapton, Damian Lazarus, David Mayer, Dubfire, Guy Gerber, Joachim Pastor (live), N’TO (live), Nastia, Recondite (live), Stephan Bodzin, Woralks, Adiel, Antigone, Behrouz, Be Svendsen, Carlita, Francesca Lombardo,Ilario Alicante, Len Faki, Marco Resmann, Mind Against, Monoloc, Matthew Dekay, Ocean vs Orientalis, Ruede Hagelstein ve Peggy Gou!
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