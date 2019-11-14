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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

26. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" verildi

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26. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" verildi

Kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında Sakıp Sabancı'nın başlattığı sanat ödülleri, 26'ncı kez sahiplerini buldu.

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'ee düzenlenen törende, MSGSÜ 2018-2019 akademik yılı sonunda resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.

"26. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" bu yıl resim bölümünden Su Alara Acerol, Burcu Nur Cengiz ve Zeynep Yazgan'a, heykelde Işıl Özsakabaşı, Aylin Taslak ve Aysun Telli'ye, geleneksel Türk sanatları bölümünde ise Esra Kocaman, Hatice Kahraman ve Zübeyde Uzun'a verildi.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, sanatın toplumsal konularda farkındalık gücünün yüksek olduğunu belirterek, bugüne kadar 234 öğrenciyi, 6 binden fazla cumhuriyet altınıyla desteklediklerini kaydetti.

Safkan, ayrıca ödül alan öğrencilerin sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da adının duyulmasını temenni ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Handan İnci Elçi ise ödüllerin 26 yıl boyunca devam etmesinin önemli olduğunu belirterek, sanat alanında yapılan faaliyetlerin farkedilmesinin de sanatçıların üretimini arttırdığının kaydetti.

Toplamda 240 cumhuriyet altını değerinde Türk lirası ödül verilen genç sanatçıların eserleri, aynı zamanda müzede sanatseverlerle buluştu.

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