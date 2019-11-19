25'inci Gezici Film Festivali, Sinop ve Kastamonu'da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri25'inci Gezici Film Festivali, Sinop ve Kastamonu'da
GeriKeyif 25'inci Gezici Film Festivali, Sinop ve Kastamonu'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
aa-kultur-sanat
19.11.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

25'inci Gezici Film Festivali, Sinop ve Kastamonu'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
25'inci Gezici Film Festivali, Sinop ve Kastamonu'da

Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 25'inci Gezici Film Festivali, başkentten sonra Sinop ve Kastamonu'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festival bu yıl, 29 Kasım-5 Aralık'ta Ankara, 6-8 Aralık'ta Sinop ve 9-12 Aralık'ta Kastamonu'da perdelerini açacak.

Sessiz sinema filmlerinin canlı müzik eşliğinde sunulacağı festivalin bu yılki programında, Amerikan sinemasının ırkçılığı konu alan iki klasik filmi de yer alacak.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, festivalin Kastamonu ayağının üniversitenin Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Festivalin bu yıl 25'inci kez yola çıkacağını ifade eden Soydan, "6 yıldır Kastamonu'da kendilerini ağırlıyoruz. Festival programı her kesime hitap edecek şekilde olacak. Kastamonu halkının yoğun ilgisi var." dedi.

Kentte 4 gün boyunca yerli ve yabancı çok sayıda filmin gösterileceğini anlatan Soydan, şunları kaydetti: "Kastamonu büyük bir sanat şölenine tanıklık edecek. Ulusal ve uluslararası festivallerde ödül almış pek çok filmi ve yönetmeni Kastamonu'da ağırlayacağız. Film festivalinde gişe yapan filmler gösterilmez, sanatsal filmler gösterilir. Bunları alışveriş merkezlerindeki sinemalarda seyretme imkanımız yok. Kentimiz film platolarının olduğu bir yer de değil. Öğrencilerin yönetmenlerle tanışma, onların deneyimleri hakkında bilgi alma, onların söyleşilerine katılma şansları oluyor."


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle