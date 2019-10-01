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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

25 ülkeden 83 film

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25 ülkeden 83 film

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından 18-25 Ekim tarihlerinde Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığı ile düzenlenecek "7. Boğaziçi Film Festivali"nde, 25 ülkeden 83 film sinemaseverlere sunulacak.

Festival programı ve yarışacak filmler, basın toplantısıyla açıklandı.  7. Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, buradaki konuşmasında, festivalin sinema alanında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinliklerin en önemlilerinden biri haline geldiğini vurguladı.

"Hem yerli sinemamızın hem de uluslararası sinema dünyasının önemli ve usta isimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz." diyen Şanlıer, festivale ulusalda 58 uzun metraj filmin ve uluslararası yarışmada 114 ülkeden bin 669 filmin başvurduğunu belirtti.

Açılış "The Specials" ile 

Festivalin açılışı, 72. Cannes Film Festivali'nin kapanışında gösterilen Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde Vincent Cassel'in yer aldığı "The Specials" filmiyle 18 Ekim'de yapılacak.

Yerli yapımların bir araya geldiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, bir film 100 bin lira değerindeki Altın Yunus ödülünü kazanacak.

Mahmut Fazıl Coşkun'un başkanı olduğu, oyuncu Cemre Ebuzziya, senarist, sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, yazar Mustafa Çiftçi, oyuncu Nalan Kuruçim'den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, yılın en iyi yerli filmini seçecek.

Altın Yunus ödülü için Burak Çevik'in "Aidiyet", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık-Aslı", Murat Pay'ın "Dilsiz", Seyid Çolak'ın "Kapan", Nazif Tunç'un "Karınca", Olgun Özdemir'in "Kızım Gibi Kokuyorsun", Eylem Kaftan'ın "Kovan", Cenk Ertürk'ün "Nuh Tepesi" ve Cihan Sağlam'ın "Uzun Zaman Önce" isimli filmleri yarışacak.

Festivalde "Dilsiz", "Kapan" ve "Kızım Gibi Kokuyorsun" filmlerinin Türkiye prömiyeri, "Karınca"nın ise dünya prömiyeri yapılacak.
Diğer tüm filmlerin ise İstanbul prömiyerlerinin yapılacağı festivalde, Ahmet Edebali, Osman Subaşı ile Ramazan Arman'dan oluşan FİYAB Jürisi, ilk veya ikinci filmini çeken yapımcılar arasından "FİYAB En İyi Yapımcı" ödülünün sahibini belirleyecek.

Uluslararası Yarışmada 5 Ödül

25 ülkeden 83 film



Uluslararası festivallerde dünya prömiyerlerini yapan filmler, festivalde "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülleri" olmak üzere 5 ödül için yarışacak.

Filipinli yönetmen Brillante Mendoza'nın jüri başkanı olacağı jüri tarafından belirlenecek "En İyi Film", 50 bin lira ödül kazanacak.
Cannes, Karlovy Vary, Busan ve Sarajevo gibi festivallerden ödülle dönmüş 9 film, festivalin uluslararası yarışma bölümünde yarışacak.
Uluslararası yarışma bölümünün filmleri festivalde Türkiye prömiyerlerini, İranlı yönetmen Parviz Shahbazi'nin son filmi "Talla" ie uluslararası prömiyerini yapacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Homeward", "Aga's House", "A Dark Dark Man", "Marghe And Her Mother", "The Son", "Take Me Somewhere Nice", "Criminal Man", "Mariam" ve "Talla" isimli filmler yarışacak.

Boğaziçi Film Festivali'nin yılın beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacağı "Dünya Sineması" bölümünde, "Beats", "Some Time Later", "Goldie", "The Composer", "Oleg", "After The Wedding" ve "Family Romance, LLC" filmleri gösterilecek.

 25 ülkeden 83 film 

Türkiye ve dünya sinemasının en iyi ve ödüllü örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak.

Agron Domi, Emre Oskay ve Nazlı Eda Noyan'dan oluşan Kısa Kurmaca Jürisi "Avarya", "Taş", "Siyah Güneş", "Finiş", "İyi Yemek Öldürür", "G.K.", "Boşluk", "Tor", "Orada" ile "Aylin" filmlerini değerlendirecek.
Uluslararası Kısa Kurmaca kategorisinde, "Salt and Pepper To Taste", "Anna", "She Runs", "Dogs Barking at Birds", "Postcards from the end of the World", "Fatherland", "Nefta Football Club", "At Down", Salvattore Alloca'nın "School Bus" ve "Mano a Mano" filmleri yarışacak.

Mohammed Siam, Fırat Sayıcı ve Zeynep Gülru Keçeciler'den oluşan jüri, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması için; "Geleceğimizi İstiyoruz", "Uçan Adam", "Saklı", "Amca", "Mavi Otel", "Mavi Kelebek", "Germiyan'ın Renkleri" ile "Simurg: Bir Zümrüd-ü Anka Kuşu Hikayesi" filmlerini değerlendirecek.

Uluslararası Kısa Kurmaca Belgesel Film Yarışması için "Trapped in the City of a Thousand Mountains", "My Tyson", "Windows", "The Circle", "In Between", "Love 404", "Superhero without superpower" ve "Sahara Palace" adlı filmleri yarışacak.

Her kategorinin en iyi filmine 10 bin lira ödül verilirken, Ulusal Kısa Kurmaca Yarışması'ndaki bir filme 5 bin lira değerinde İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü verilecek.
Festivalin tüm kategorilerinde yarışan kısa filmler içerisinden kısa kurmaca ve kısa belgesel jürisinin değerlendirmeleriyle seçilecek en iyi filme 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü" takdim edilecek.

Özel belgesel seçkisi 

25 ülkeden 83 film

"Honeyland", "Kabul City in the Wind", "Immortal", "Shut Him Down: The Rise Of Jordan Peterson", "Pavarotti" ile "Andrey Tarkovsky: A Cinema Prayer" belgesel meraklılarının beğenisine sunulacak.

Boğaziçi Film Festivali'nin mülteci hikayelerinin yanı sıra göç ve yersiz yurtsuzluk temalarına odaklanan "Uzun Yürüyüş" adlı bölümünde "The Rest", "Hearts and Bones" ve "Tiny Souls" filmleri gösterilecek.

Festival, 7. yaşını David Fincher'in kült filmi "Se7en", Ingmar Bergman'ın 1957 yılı yapımı "Yedinci Mühür" ve Akira Kurosawa'nın kariyerinin doruk noktası olarak görülen 1954 yapımı "Yedi Samuray" ile kutlayacak.

Ayrıca Güney Kore Sineması'nın kendine özgü filmleriyle tanınan yönetmen Kim Ki Duk 7. Boğaziçi Film Festivali'nde "Onur Ödülü" almak için Türkiye'ye gelecek. Festival kapsamında özel bir retrospektifi izleyicilerle buluşacak. "The Net" ve "Pieta" filmlerinin yanı sıra "Human, Space, Time Human" filmi de Türkiye'de ilk defa gösterilecek. Yönetmen, Bosphorus Film Lab kapsamında özel bir Master Class verirken, kapanış töreninde onur ödülü alacak.

Boğaziçi Film Festivali'nin ilgiyle takip edilen Master Class (Ustalık Sınıfı) etkinliklerine Kim Ki Duk'un yanı sıra Filipinli yönetmen Brillante Mendoza da katılacak.


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