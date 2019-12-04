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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

25. Gezici Festival Sinop'a gidiyor

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25. Gezici Festival Sinop'a gidiyor

Ankara Sinema Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 25. Gezici Festival, 6-8 Aralık'ta Sinop'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Halk Eğitim Merkezi'nde iki gün sürecek festivalde tüm filmler ücretsiz izlenebilecek.  Özkan Yılmaz'ın yönettiği "Soluk" adlı filmle başlayacak festivalde, Emin Alper'in yönettiği "Kız Kardeşler", İspanyol yönetmen Luis Bunuel'in "Tristana", Kıvanç Sezer'in "Küçük Şeyler", Cenk Ertürk'ün "Nuh Tepesi", Norman Jewison'ın "Gecenin Sıcağında", Burak Çevik'in "Aidiyet", Ali Özel'in "Bozkır" adlı filmleri gösterilecek. Festivalde çocuk filmleri de yer alacak.
Belediye Başkanı Barış Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ödüllü birçok filmin festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacağını söyledi.

Ayhan, 25'incisi düzenlenecek festivale Sinop olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak "Tüm Sinop halkını festivale davet ediyoruz. Ödüllü birçok film ücretsiz olarak sinemaseverle buluşacak. Ayrıca filmlerin yönetmeleri ile söyleşiler yapılacak. Özellikle üniversite öğrencilerimizi festivale bekliyoruz." diye konuştu.

Ayhan, festivale yoğun bir katılım olacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.


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