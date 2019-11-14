24 Kasım'da kutlanacak
Avrupa’nın 35 farklı ülkesinde organize edilen ve 2001’den beri Türkiye’de kutlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü, bu sene 24 KasımPazar günü 10.00- 18.00 arası 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu’nda, tamamı ücretsiz olarakgerçekleşecek.
Katılımcıların Türk Yahudi toplumunun kültür ve mirasına yolculuk etmesini sağlayacak olan etkinlikte; konserler, belgeseller, çeşitli sunumlar ve kitap tanıtımları düzenlenecek.
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