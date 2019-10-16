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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

23. İstanbul Tiyatro Festivali'nde ödül gecesi

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23. İstanbul Tiyatro Festivali'nde ödül gecesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Festivalin "Onur Ödülleri" ve "Gülriz Sururi & Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü"nün verildiği tören Ses Tiyatrosu'nda yapıldı.

Törene, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Canan Aykut Bingöl ve oyuncu Selçuk Yöntem'in yanı sıra kültür sanat kurumları temsilcileri ile pek çok tiyatrosever katıldı.

Gecenin açış konuşmasını yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, güncel sanat üretimini her alanda desteklediklerini belirterek, gösterileri ve yan etkinlikleriyle 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin çok yönlü bir kültür ve sanat şenliği olacağını dile getirdi.

Festivalde yurtdışında 12 gösterim yer alıyor

Eczacıbaşı, festivalin Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın dört bir yanından saygın kültür kurumları ve topluluklarla işbirlikleri yürüten ve yerli yapımları destekleyen İstanbul Tiyatro Festivali aracılığıyla Türkiye ve küresel ölçekteki kültür sanat evreni arasında verimli bir etkileşim sağlıyoruz. Gençlerin kültür sanata katılım ve erişimini artırmak için çalışmalar yürütüyor, güncel kültür sanat üretimini destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gecede festivalin tanıtım konuşmasını yapan İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ise 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerin çok geniş bir yelpazede oyunlar, dans gösterileri ve performanslar izleyebileceğini ifade etti.

Yılmaz, bu yıl festivalin sahne sanatlarının farklı biçimlerini bir araya getirdiğine dikkati çekerek, "Kimi zaman izleyiciler oyun karakterine dönüşürken diğer taraftan gerçek hikayeleri yine o hikayelerin gerçek kahramanlarından dinleme fırsatı bulacak. Festivalde yurtdışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yer alacak." dedi.

Onur Ödülleri 3 ustaya 

23. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota'ya verildi.

Ferhan Şensoy adına oyuncu Mustafa Gültekin ve Metin Deniz ödülünü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı'nda alırken Emmanuel Demarcy-Mota'ya ise ödülü, 22 Kasım'da Ionesco Dosyası adlı oyunun, Theatre de la Ville tarafından festival kapsamında gerçekleştirilecek gösterisi sonrasında sunulacağı ifade edildi.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe toplulukları arasında, bir sonraki prodüksiyonlarında kullanılmak üzere, sundukları proje bütçelerine oranlı olarak paylaştırıldı.

Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZeye ödülleri, seçici kurul üyeleri Leman Yılmaz, Selçuk Yöntem ve Seçkin Selvi tarafından sunuldu.

23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

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